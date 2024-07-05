Меган Фокс з колишнім нареченим відвідали "білу" вечірку мільярдера (фото)

Майкл Рубін щороку на День незалежності США організовує вечірку, дрес-кодом якої стає білий одяг. Цього року подію відвідали Меган та Колсон, статус стосунків яких досі невідомий.

Related video

38-річна американська акторка Меган Фокс знову зʼявилася на публіці з колишнім нареченим, 34-річним музикантом Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер). Про це пише Page Six.

Зірка екрану та її екскоханий позували поруч на знаменитій білій вечірці мільярдера Майкла Рубіна в Гемптоні на честь Дня незалежності США.

Фокс одяглася в тематичну білу сукню з рукавами-шапочками та сріблястим чокером. Її чорне волосся було розпущене.

Тим часом Колсон Бейкер продемонстрував білу футболку, заправлену в штани в тон. Співак доповнив свій образ підтяжками та сонцезахисними окулярами.

Колишня пара сфотографувалася з організатором вечірки Майклом Рубіним, статки якого оцінюють у понад 11 млрд доларів. Бізнесмен є генеральним директором Fanatics, провідного у світі постачальника ліцензованих спортивних товарів.

"Вдячний, що можу об'єднати стільки неймовірних людей", — написав у соцмережах Майкл.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly в січні 2022 року зробив пропозицію Меган Фокс. Вони випили крові одне одного та вже планували весілля, проте згодом чутки про невірність музиканта зруйнували ідеальну картинку кохання. На початку 2024 року стало відомо про розрив заручин, проте, у яких саме стосунках Меган та Колсон залишилися, досі невідомо. Вони час від часу разом зʼявляються на публіці.

Вечірка Майкла Рубіна

Нагадаємо, Меган Фокс змінила зачіску.

Також Фокус писав про вечірку Майкла Рубіна у 2023 році.