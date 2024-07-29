Стало известно, действительно ли Меган Фокс беременна четвертым ребенком (фото)

Звезда экрана и Machine Gun Kelly возобновили свои отношения после сложного периода. Они обручились в начале 2022 года и воспитывают детей от предыдущих союзов.

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Инсайдер прокомментировал слухи о беременности Меган Фокс. Об этом пишет Us Weekly.

Источник подтвердил, что американская актриса не ждет рождения ребенка, несмотря на то, что она появилась с заметно округлившимся животом в клипе своего жениха Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) "Lonely Road".

"Хотя они обсуждали рождение ребенка, это было только для клипа MGK", — отметил инсайдер.

Меган снялась в клипе музыканта Lonely Road, который был создан в сотрудничестве с Jelly Roll и был представлен в пятницу, 26 июля. На кадрах Фокс предстала якобы беременной, а MGK целовал живот актрисы. В конце концов, ролик возвращается на восемь месяцев вперед, чтобы показать, что рэпера арестовали за ограбление банка, а Меган родила девочку.

Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: скріншот

Видео сразу вызвало предположение фанатов о том, что звезда экрана беременна, однако это оказалось неправдой.

В свое время Меган родила троих детей. У нее с бывшим мужем Брайаном Остином Грином есть 11-летний Ноа, 10-летний Джорни и 7-летний Бодхи. Бейкер, в свою очередь, воспитывает дочь Кэси, 14 лет, с бывшей Эммой Кэннон.

Во время отношений с музыкантом актриса пережила выкидыш.

Меган и Колсон начали встречаться в 2020 году после съемок в фильме "В полночь в высокой траве". Они объявили о помолвке в январе 2022 года и скрепили свой союз, выпив крови друг друга.

Впрочем, в марте 2024 года Фокс подтвердила, что они разорвали помолвку. А впоследствии стало известно о примирении звезд. Статус их отношений пока остается загадкой.

Напомним, Меган Фокс с Колсоном Бейкером посетили "белую" вечеринку Майкла Рубина.

Ранее Фокус писал о совете Меган Фокс женщинам относительно мужчин.