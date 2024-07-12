"Скучали друг по другу": Меган Фокс и Machine Gun Kelly возобновили роман

Пара обручилась в начале 2022 года. Через два года они разорвали помолвку на фоне проблем с доверием.

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Американская актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) примирились. Об этом пишет OK! Magazine.

По словам источника, звезды "полностью вернулись" после некоторого времени расставания в начале 2024 года.

"Они действительно наслаждаются друг другом и ладят лучше, чем эти [месяцы]. Расстояние стало для них хорошим. Они скучали друг по другу", — рассказывает инсайдер.

34-летний певец и 38-летняя звезда экрана в последнее время несколько раз появлялись на публике, в частности, посетили "белую" вечеринку Майкла Рубина в честь Дня независимости США в Хэмптонсе.

Непонятно, считается ли пара снова помолвленной или планирует свадьбу, поскольку Меган подтвердила, что отменила помолвку в начале года.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Тогда инсайдер сообщил, что Фокс и Бейкер приостановили отношения из-за "проблем доверия" — хотя было отмечено, что "ни одна третья сторона" не была вовлечена в драму.

Роман звезд начался в 2020 году. Они познакомились на съемках фильма "В полночь в высокой траве".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: meganfox

Они обручились в начале 2022 года. Планировалась свадьба в готическом стиле, а Меган и Колсон будоражили публику подробностями предстоящего праздника, однако увидеть это бракосочетание фанатам пока не суждено было. Весной 2024 года стало известно, что влюбленные разорвали помолвку после месяцев слухов о серьезных проблемах в их союзе, а теперь работают над своими отношениями.

"Что я могу сказать, так это то, что [он] является тем, кого я называю моей душой-близнецом, и с ним всегда будет привязка, несмотря ни на что", — говорила Меган.

Напомним, Меган Фокс сменила прическу.

Также Фокус писал о необычной съемке Колсона Бейкера для глянца.