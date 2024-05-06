На фоне личных проблем: Меган Фокс снова сменила имидж (фото)

После голубых и розовых волос звезда вернулась к своему цвету. Недавно она разорвала помолвку с женихом.

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37-летняя американская актриса Меган Фокс продолжает экспериментировать с имиджем. Снимками в новом амплуа звезда экрана делится в Instagram с более 21 млн подписчиков.

"Она снова брюнетка", — лаконично подписала фото мама троих детей.

В карусели кадров Меган Фокс предстала с темным оттенком волос. Она также изменила длину, сделав ставку на каре и челку. Звезда фильма "Тело Дженнифер" продемонстрировала яркий макияж и смотрела прямо в камеру.

В частности, актриса примерила белую футболку и джинсовую куртку, добавив красный платок на шею.

Меган Фокс

"Боже, она хорошо выглядит во всем", "Самая красивая, как брюнетка", "Теперь я хочу отрезать волосы", — комментируют новые фото Фокс ее подписчики в соцсети. А некоторые заметили, что постоянно менять внешний вид — признак депрессии.

До этого волосы американской актрисы были намного длиннее и имели голубой оттенок.

Меган Фокс

Еще раньше бывшая невеста Колсона Бейкера красила волосы в розовый.

Меган Фокс

В последнее время в личной жизни знаменитости происходят значительные изменения, поскольку она разорвала помолвку с Machine Gun Kelly после того, как пара планировала пожениться еще в 2022 году.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс Фото: Getty Images

Знаменитости начали встречаться в 2020 году после съемок в фильме "В полночь в высокой траве". Фокс и Бейкер объявили о помолвке в январе 2022 года и скрепили свой союз, выпив крови друг друга.

Напомним, как Меган Фокс выглядит без макияжа.

Также Фокус писал о том, в каких отношениях Меган Фокс находится с экс-женихом после разрыва помолвки.