Стало известно, в каких отношениях сейчас Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Звездная пара обручилась в начале 2022 года. Впоследствии стало известно о расторжении помолвки и серьезных проблемах в их союзе.

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Стало известно, в каких отношениях сейчас находятся актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly). Об этом пишет ET.

Инсайдер рассказывает, что звездная пара расстается на некоторое время, но они все еще находятся в отношениях и работают над ними.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

"Отношения Меган и MGK то вверх, то вниз... Они все еще вместе, как пара, и пытаются что-то выяснить. MGK очень влюблен в Меган, поэтому он делает все возможное, чтобы она была счастлива, и позволяет ей взять на себя инициативу", — признается источник, близкий к звездной паре, которая обручилась в начале 2022 года.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Звезда экрана и музыкант начали встречаться в 2020 году после съемок в фильме "В полночь в высокой траве". Пара объявила о помолвке в январе 2022 года и скрепила свой союз, выпив крови друг друга.

Планировалась свадьба в готическом стиле, а Меган и Колсон будоражили публику подробностями предстоящего праздника, однако увидеть это бракосочетание фанатам пока точно не суждено. Весной 2024 года стало известно, что влюбленные разорвали помолвку после месяцев слухов о серьезных проблемах в их союзе, а теперь работают над своими отношениями.

Напомним, к каким пластическим операциям прибегала Меган Фокс.

Также Фокус писал о резкой смене имиджа Меган Фокс.