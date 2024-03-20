Меган Фокс впервые рассказала о своих пластических операциях (видео)

Актриса призналась, что решение отправиться на операцию принимает очень долго, обдумывая все возможные последствия. Она тяжело переживает анестезию, поэтому старается не рисковать лишний раз.

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37-летняя американская модель и актриса Меган Фокс много лет сбивала с толку поклонников тем, что ее внешность постоянно менялась. В подкасте Call Her Daddy она наконец перечислила все свои пластические операции, которые превратили ее в одну из самых сексуальных женщин планеты.

В частности Меган рассказала, что потратила $30 тысяч, чтобы сделать себе грудь своей мечты. По ее словам, первый раз она увеличила бюст в перерыве между съемками первой и второй части "Трансформеров", а когда закончила кормить детей, то вставила себе максимально возможные для ее тела импланты.

"Я не люблю операции – мое тело плохо реагирует на общую анестезию – и поэтому, когда я иду на операцию, это очень важно. Ложиться под наркоз – это риск для вашей жизни. Поэтому, когда мне пришлось заняться грудью, я подумала: "Слушай, если ты собираешься усыпить меня, если я буду болеть два месяца из-за общей анестезии… мне лучше проснуться с самой большой грудью, которую ты можешь поместить в мое тело. И мой врач сделал именно это. И они даже не такие большие. Это 32D, они не такие уж и большие, просто они выглядят большими на моем теле, потому что мое тело крошечное. Но если бы они могли стать больше, я бы заставила их увеличиться, потому что я не люблю операции, и тот факт, что мне пришлось это сделать, я подумала: "Я хочу награду за страдания, через которые мне придется пройти", – призналась Меган.

Фокс опровергла информацию о том, что делала липосакцию.

Что касается лица, то она колола ботокс, но не делала подтяжку и не использовала нити. Это нехирургическая процедура, предназначенная для подтяжки обвисшей кожи и стимуляции выработки коллагена.

"Я никогда не делала никакой подтяжки лица, никакой боковой подтяжки бровей, хотя мне бы хотелось! Никакой регулярной подтяжки бровей, я никогда не использовала нити. Это не из-за каких-то моральных соображений, я просто не верю, что они работают, и я также боюсь, что они помешают, когда мне действительно понадобится подтяжка лица. Мне очень хочется пойти и выщипать брови. Я хочу этот взгляд. Это кажется забавным, и ты можешь сделать это во время обеденного перерыва, и я понимаю, почему это так заманчиво", – объясняет она.

Актриса отрицает и то, что ей удалили жир на щеках:

"Я никогда этого не делала, мне никогда не удалят жир. Я очень похожа на худощавого человека, у которого недостаточно жира в организме или на лице, поэтому я буду набирать только жир. Поэтому я никогда не делала липосакцию, контурную пластику тела или что-то в этом роде".

Сейчас Фокс мечтает о более крупных ягодицах, однако сейчас это невозможно, поскольку, как уже говорилось выше, у нее нет лишнего жира.

Меган Фокс до и после трансформации

"От этой операции очень трудно восстановиться. По сути, это примерно три месяца, когда вам придется лежать ничком. Ты в синяках на целую вечность. Если я когда-нибудь это сделаю, если я переживу эту операцию, вы удивитесь результату", – подчеркнула знаменитость.

Перед тем, как идти в клинику пластической хирургии, Меган рекомендует сначала хорошо подумать.

"Я бы посоветовала каждому сначала поговорить с терапевтом, попытаться выяснить, откуда исходит это желание, потому что во многих случаях оно не связано с вашими зубами, носом или подбородком — операция не облегчит эту неуверенность в себе. Если вы чувствуете: "Это то, что я хочу сделать", тогда сделайте это", – резюмировала Фокс.

Ранее Фокус писал, что бывший муж Меган Фокс назвал ее "самой красивой женщиной в мире".