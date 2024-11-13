Увеличивал грудь: в Турции псевдоврач проводил пластические операции женщинам

Женщину обеспокоило поведение медика, поэтому, выходя, она сделала фото его диплома, который висел на стене, а затем решила его проверить. Она подала документ в указанное заведение, но там заявили, что такой человек у них никогда не учился, а диплом является поддельным.

В Анкаре 38-летняя женщина судится с мужчиной, который не имея никакого медицинского образования сделал ей операцию по увеличению груди. Из-за этого женщина получила проблемы со здоровьем. Об этом пишет турецкое издание Нцггіует.com.

Жительница Анкары накопила денег, чтобы сделать операцию по увеличению груди. Она обратилась к врачу в одной из частных клиники. После оперативного вмешательства ей стало плохо. Она обратилась к врачу, который ее оперировал, но тот только пожал плечами.

Женщину обеспокоило поведение медика, поэтому, выходя, она сделала фото его диплома, который висел на стене, а затем решила его проверить. Она подала документ в указанное заведение, но там заявили, что такой человек у них никогда не учился, а диплом является поддельным.

Получив ответ, что диплом фальшивый, пострадавшая обратилась в соответствующие учреждения и узнала, что такого врача на учете нет. Женщина, которая узнала, что ее прооперировал фальшивый врач, обратилась в прокуратуру с заявлением об уголовном производстве.

Дело закрыли из-за отсутствия преступления, поскольку оказалось, что больница, где проводилась операция, не причастна к делу, поскольку врач арендовал у них кабинет, а причастность мужчины к операции женщины доказать не смогли.

"Очень страшно, что не врач делает операции за деньги. Я уверена, что есть много пострадавших после его операций. Я знаю, что он до сих пор представляется врачом и проводит процедуры в самом центре Анкары", — рассказала потерпевшая.

Женщина продолжает искать жертв псевдоврача и планирует таки добиться справедливости в суде.

Напомним, что в Турции суд признал "оружием" крышку кастрюли, которой жена швырнула в мужа. Пострадавший после драки кухонной утварью обратился в суд. Его жена тоже написала заявление на благоверного. Суд признал виновными обе стороны конфликта.