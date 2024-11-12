Зуб раздора: в Турции суд признал "оружием" крышку кастрюли, которой жена швырнула в мужа

Потерпевший после драки кухонной утварью обратился в суд. Его жена тоже написала заявление на благоверного. Суд признал виновными обе стороны конфликта.

В Турции во время ссоры жена сняла крышку с кастрюли и бросила ею в мужа. В суде кухонную утварь признали "оружием". Об этом пишет турецкое издание ntv.com.tr.

Инцидент произошел на кухне супругов, проживающих в районе Кишла Илкадим города Самсун. 52-летний Адем и его 49-летняя жена Хатидже, мать четверых детей, поссорились. Во время ссоры жена схватилась за крышку от кастрюли и ударила ею мужа. Удар пришелся в лицо, из-за чего благоверный Хатидже потерял зуб.

Потерпевший обратился в суд. Он заявил, что жена бросалась крышкой, а та, в свою очередь — что муж ее толкнул и она поранилась.

После инцидента с зубом супруги разошлись, и каждый из них написал заявление на другого. Суд рассмотрел дело и признал крышку от кастрюли, которую женщина бросила в мужчину, "оружием".

На последнем заседании по делу Хатидже оштрафовали на 2 тыс. 800 лир (3375 грн), а Адема — на 3 тыс. 200 лир (3857 грн).

Мужчина заявил о клевете со стороны жены.

Приговор по делу о драке супругов суд еще не объявил.

Напомним, что в Турции мужчина подал на развод с женой из-за того, что она пылесосила по ночам. Адвокат женщины заявила, что та работала до поздна.