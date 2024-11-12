Зуб розбрату: у Туреччині суд визнав "зброєю" кришку каструлі, якою дружина пожбурила в чоловіка

Потерпілий після бійки кухонним начинням звернувся до суду. Його дружина теж написала заяву на благовірного. Суд визнав винними обидві сторони конфлікту.

У Туреччині під час сварки дружина зняла кришку з каструлі і кинула нею в чоловіка. У суді кухонне начиння визнали "зброєю". Про це пише турецьке видання ntv.com.tr.

Інцидент стався на кухні подружжя, яке мешкає в районі Кішла Ілкадім міста Самсун. 52-річний Адем та його 49-річна дружина Хатідже, мати чотирьох дітей, посварилися. Під час сварки дружина схопилася за кришку від каструлі і луснула нею чоловіка. Удар прийшовся в обличчя, через що благовірний Хатідже втратив зуб.

Потерпілий звернуся до суду. Він заявив, що дружина кидалася кришкою, а та, в свою чергу — що чоловік її штовхнув і вона поранилася.

Після інциденту із зубом подружжя розійшлося, і кожен з них написав заяву на іншого. Суд розглянув справу і визнав кришку від каструлі, яку жінка кинула в чоловіка, "зброєю".

На останньому засіданні у справі Хатідже оштрафували на 2 тис. 800 лір (3375 грн), а Адема — на 3 тис. 200 лір (3857 грн).

Чоловік заявив про наклеп з боку дружини.

Вирок у справі про бійку подружжя суд ще не оголосив.

Нагадаємо, що в Туреччині чоловік подав на розлучення з дружиною через те, що вона пилососила по ночах. Адвокатка жінки заявила, що та працювала до пізна.