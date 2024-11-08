У Туреччині чоловік подав на розлучення через те, що дружина ночами пилососила

Юристи, які працюють над цією справою зауважили, що прибирання по ночах не є підставою для розлучення і звернулися до пари, щоб ті вказали реальні причини бажання розірвати шлюб.

У Туреччині чоловік подав на розлучення з дружиною через 9 місяців після одруження через те, що вона ночами прибирала в будинку. Жінка вмикала пилосос, що дратувало чоловіка. Про це пише турецьке видання Нaberturk.

Через 9 місяців після одруження дехто Емре Е. звернувся до Анатолійського сімейного суду та подав на розлучення. У своєму клопотанні він зазначив, що його дружина вмикала пилосос і пилососила вночі, а також не реагувала на його зауваження щодо цього.

У позовній заяві Емре Е. вказав, що вимагає 200 тисяч лір моральної компенсації та 300 тисяч лір матеріальної компенсації від дружини за пережите.

"Вона не соромилася турбувати оточуючих людей. На третьому тижні шлюбу, хоча сусіди знизу просили її не вмикати побутову техніку, оскільки мають маленьких дітей, продовжувала процес прибирання пилососом в будинку. Коли клієнт попередив її, вона з ним посварилася, сказавши: "Ти завжди думаєш про інших", — привідкрив деталі справи адвокат заявника.

Юристи, які працюють над цією справою зауважили, що прибирання по ночах не є підставою для розлучення і звернулися до пари, щоб ті вказали реальні причини бажання розірвати шлюб.

"Клієнтка є працюючою жінкою, і це нормально, щоб вона приходила додому приблизно о 20.00-21.00 вечора і виконувала цю роботу", — сказала адвокатка жінки Фейза Е. К.

Згодом чоловік заявив, що не хоче розлучення, бо кохає дружину, але хід назад справі в суді вже не дали. Розгляд триває вже кілька місяців, але рішення поки немає.

Нагадаємо, що у Туреччині чоловік "підміняв" дружину під час роботи на сайті для дорослих. Він вдягався в панчохи і дефілював перед камерами користувачів сайту.