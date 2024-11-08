В Турции мужчина подал на развод из-за того, что жена по ночам пылесосила

Юристы, которые работают над этим делом заметили, что уборка по ночам не является основанием для развода и обратились к паре, чтобы те указали реальные причины желания расторгнуть брак.

В Турции мужчина подал на развод с женой через 9 месяцев после бракосочетания из-за того, что она по ночам убирала в доме. Женщина включала пылесос, что раздражало мужа. Об этом пишет турецкое издание Нaberturk.

Через 9 месяцев после бракосочетания некто Эмре Э. обратился в Анатолийский семейный суд и подал на развод. В своем ходатайстве он отметил, что его жена включала пылесос и пылесосила ночью, а также не реагировала на его замечания по этому поводу.

В исковом заявлении Эмре Э. указал, что требует 200 тысяч лир моральной компенсации и 300 тысяч лир материальной компенсации от жены за пережитое.

"Она не стеснялась беспокоить окружающих людей. На третьей неделе брака, хотя соседи снизу просили ее не включать бытовую технику, поскольку имеют маленьких детей, продолжала процесс уборки пылесосом в доме. Когда клиент предупредил ее, она с ним поссорилась, сказав: "Ты всегда думаешь о других", — приоткрыл детали дела адвокат заявителя.

Юристы, которые работают над этим делом заметили, что уборка по ночам не является основанием для развода и обратились к паре, чтобы те указали реальные причины желания расторгнуть брак.

"Клиентка является работающей женщиной, и это нормально, чтобы она приходила домой примерно в 20.00-21.00 вечера и выполняла эту работу", — сказала адвокат женщины Фейза Е. К.

Впоследствии мужчина заявил, что не хочет развода, потому что любит жену, но ход назад делу в суде уже не дали. Разбирательство длится уже несколько месяцев, но решения пока нет.

Напомним, что в Турции мужчина "подменял" жену во время работы на сайте для взрослых. Он одевался в чулки и дефилировал перед камерами пользователей сайта.