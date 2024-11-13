Збільшував груди: у Туреччині псевдолікар проводив пластичні операції жінкам

Жінку стурбувала поведінка медика, тож, виходячи, вона зробила фото його диплому, який висів на стіні, а згодом вирішила його перевірити. Вона подала документ до вказаного закладу, але там заявили, що така особа в них ніколи не вчилася, а диплом є підробленим.

У Анкарі 38-річна жінка судиться з чоловіком, який, не маючи жодної медичної освіти, зробив їй операцію зі збільшення грудей. Через це жінку спіткали проблеми зі здоров'ям. Про це пише турецьке видання Нurriyet.com.

Жителька Анкари назбирала грошей, щоб зробити операцію зі збільшення грудей. Вона звернулася до лікаря в одній із приватних клінік. Після оперативного втручання їй стало зле. Вона звернулася до лікаря, який її оперував, але той тільки знизав плечима.

Жінку стурбувала поведінка медика, тож, виходячи, вона зробила фото його диплому, який висів на стіні, а згодом вирішила його перевірити. Вона подала документ до вказаного закладу, але там заявили, що така особа в них ніколи не вчилася, а диплом є підробленим.

Отримавши відповідь, що диплом фальшивий, постраждала звернулася до відповідних установ і дізналася, що такого лікаря на обліку немає. Жінка, яка дізналася, що її прооперував фальшивий лікар, звернулася до прокуратури із заявою про кримінальне провадження.

Справу закрили через відсутність злочину, оскільки виявилося, що лікарня, де проводилася операція, не причетна до справи, оскільки лікар орендував у них кабінет, а причетність чоловіка до операції жінка довести не змогла.

"Дуже страшно, що не лікар робить операції за гроші. Я впевнена, що є багато постраждалих після його операцій. Я знаю, що він досі представляється лікарем і проводить процедури в самому центрі Анкари", — розповіла потерпіла.

Жінка продовжує шукати жертв псевдолікаря і планує таки добитися справедливості у суді.

Нагадаємо, що у Туреччині суд визнав "зброєю" кришку каструлі, якою дружина жбурнула в чоловіка. Потерпілий після бійки кухонним приладдям звернувся до суду. Його дружина теж написала заяву на благовірного. Суд визнав винними обидві сторони конфлікту.