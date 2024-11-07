Новое лицо: пластические хирурги рассказали, что изменилось во внешности Мелании Трамп

Во время голосования на избирательном участке Мелания не снимала солнцезащитные очки, закрывавшие половину ее лица. Многих пользователей сети это натолкнуло на мысль, что вместо нее на публике появился двойник.

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54-летняя Мелания Трамп, появившись на избирательном участке во Флориде, недалеко от Мар-а-Лаго, привлекла внимание к своей внешности, поскольку выглядела очень посвежевшей, а ее лицо казалось более худым, чем обычно. В сети даже поползли слухи о том, что за большими солнцезащитными очками скрывался двойник, а не настоящая жена кандидата в президенты США, пишет Daily Mail.

По словам пластических хирургов, которые пообщались с таблоидом, миссис Трамп действительно выглядит по-другому.

Доктор Деннис Шимпф, пластический хирург из Южной Каролины, сказал, что Мелания "вероятно, сделала дополнительную инъекцию филлеров, предвкушая" победу своего мужа и последовавшую за этим шумиху в СМИ.

Лицо миссис Трамп выглядело несколько похудевшим Фото: Getty Images

Томас Барнс, пластический хирург из Ньюпорт-Бич, Калифорния, отметил, что "она просто выглядела уставшей". Это могла быть усталость из-за поддержки мужа во время изнурительной предвыборной кампании. Он считает, что более тонкая челюсть и менее объемные щеки Мелании "соответствуют тому, что та пережила за последние несколько недель и месяцев":

"Она, вероятно, не спала, у нее, вероятно, немного обезвожено лицо, возможно, она немного похудела".

Что касается солнцезащитных очков, доктор Барнс предположил, что простая ошибка с макияжем, когда немного туши или пудры попало ей в глаз, спровоцировав покраснение, "что не будет хорошо смотреться на человеке с модельной внешностью". Именно поэтому она могла надеть очки, не снимая их даже в помещении.

Доктор Шимпф предложил еще одно объяснение необычного решения оставаться в солнцезащитных очках.

"Она могла бы сделать немного филлеров под глазами и на щеках. Это часто приводит к синякам, поэтому вполне логично, что она надела солнцезащитные очки", – не исключает врач. В свою очередь Мелания после голосования, на пресс-конференции, все же сняла очки, продемонстрировав, что с ее лицом все в порядке.

Доктор Шимпф добавил, что морщины между крыльями ее носа и уголками рта кажутся гораздо менее глубокими, чем обычно, что предполагает введение филлеров в щеки для подтяжки и поддержки кожи вокруг рта и разглаживания морщин.

Жена Дональда Трампа имеет доступ к самым передовым средствам для сохранения молодости и красоты Фото: Getty Images

Доктор Брайан Рейган, сертифицированный пластический хирург из CosmetiCare в Ньюпорт-Бич, Калифорния, рассказал, что между ее появлением в Нью-Йорке и на избирательном участке ее подбородок и линия челюсти "казались уже, чем у Мелании в типичном состоянии". Он считает, что наиболее вероятной методикой похудения челюсти был Morpheus 8, нехирургическое лечение, которое использует радиочастотную энергию и микроиглы для подтяжки кожи вокруг линии челюсти и стимуляции выработки коллагена.

У миссис Трамп также есть доступ к самым передовым средствам по уходу за кожей и процедурам по уходу за лицом, сохраняющим молодость, к самым квалифицированным дерматологам и бесконечным ресурсам для соблюдения здоровой диеты и поддержания строгого режима упражнений, все это может помочь предотвратить видимое старение.

Сертифицированные пластические хирурги ранее утверждали, что она, вероятно, сделала инъекции филлеров в щеки, инъекции ботокса в нескольких местах, ринопластику и подтяжку лица. Будущая первая леди держалась относительно скромно на протяжении большей части предвыборного сезона, редко появившись на митинге сторонников избранного президента в Мэдисон-сквер-гарден на прошлой неделе.

Ранее Фокус писал, в каких нарядах Мелания Трамп появилась в день голосования и после обнародования первых результатов, а также рассказывал, как почему ее новая книга воспоминаний не несет никакой информационной ценности.