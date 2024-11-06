Французский шик: образы Мелании Трамп в день выборов и после предварительных результатов (фото)

Бывшая и будущая первая леди США питает особую любовь к Dior, выбирая наряды от французского модного дома на все важные публичные мероприятия.

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54-летняя Мелания Трамп готовится снова вернуться в Белый дом после того, как ее муж Дональд обошел на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камаллу Харрис. И хотя подсчет голосов еще продолжается, взгляды модных обозревателей снова прикованы к вероятной первой леди США. Портал WWD уже оценил наряд Мелании, в котором она появилась на избирательном участке в центре отдыха Мортона и Барбары Мандель во Флориде.

В то время как многие бывшие первые леди отдают предпочтение американским брендам и цветам американского флага в подобных случаях, миссис Трамп выбрала черное в белый горошек платье-рубашку от Dior с поясом. Образ она дополнила туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.

Мелания Трамп в платье-рубашке от Dior Фото: Getty

В этом наряде Мелания не впервые выходит в свет. В нем же она была на телевизионном интервью во время продвижения своей книги воспоминаний.

В этом платье Мелания уже появлялась на телевизионном интервью

Бывшая модель словенского происхождения давно известна своей любовью к Dior. Она надевала красный костюм этого модного дома для своего появления на Республиканском национальном съезде в Милуоки. Ансамбль был современной версией костюма Christian Dior "Bar".

Жена Трампа в красном костюме от Dior

Она также носила красный Dior во время своего пребывания в Белом доме во время официального визита в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон в 2017 году.

Совсем недавно появилась еще одна французская связь с Трампами — а именно с наследником материнской компании Dior LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — которая привлекла много внимания. Александр Арно был в толпе на митинге Дональда Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в прошлом месяце. Помимо того, что является членом совета директоров LVMH Moët Hennessy, он является исполнительным вице-президентом по продукции, коммуникациям и производству в американской ювелирной компании Tiffany & Co.

В 2019 году его отец Бернар, председатель и главный исполнительный директор LVMH, продемонстрировал тогда новую мастерскую по производству кожаных изделий компании в сельском Альварадо, штат Техас, вместе с бывшим президентом, чтобы подчеркнуть достижения администрации Трампа в создании рабочих мест.

В Нью-Йорке у Tiffany & Co. и Трампов есть еще одна общая точка. Флагманский магазин на Пятой авеню, который актриса Одри Хепберн увековечила в "Завтраке у Тиффани", находится в нескольких минутах ходьбы от башни Трампа.

Во время первого выступления Дональда Трампа после оглашения предварительных результатов Мелания сменила наряд и предстала перед публикой в сером костюме с юбкой миди. Она улыбалась присутствующим и выглядела намного веселее, чем после первой победы своего мужа.

В свою очередь политик не пожалел добрых слов в адрес супруги.

"Я также хочу поблагодарить свою прекрасную жену Меланию, первую леди, у которой самая продаваемая книга в стране. Вы можете в это поверить? Она очень много работает, чтобы помогать людям. Поэтому я просто хотел поблагодарить ее", — сказал Трамп во время своего выступления во Флориде.

Мелания Трамп сменила наряд во время первого выступления мужа после выборов Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп выступила против инициативы Дональда Трампа касательно запрета абортов.