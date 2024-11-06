Французький шик: образи Меланії Трамп у день виборів і після попередніх результатів (фото)

Колишня і майбутня перша леді США має особливу любов до Dior, обираючи вбрання від французького модного дому на всі важливі публічні заходи.

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54-річна Меланія Трамп готується знову повернутися в Білий дім після того, як її чоловік Дональд обійшов на президентських виборах кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс. І хоча підрахунок голосів ще триває, увага модних оглядачів знову прикута до ймовірної першої леді США. Портал WWD вже оцінив вбрання Меланії, в якому вона з'явилася на виборчій дільниці в центрі відпочинку Мортона і Барбари Мандель у Флориді.

У той час як багато колишніх перших леді віддають перевагу американським брендам і кольорам американського прапора в подібних випадках, місіс Трамп вибрала чорну в білий горошок сукню-сорочку від Dior з поясом. Образ вона доповнила туфлями-човниками і сонцезахисними окулярами.

Меланія Трамп у сукні-сорочці від Dior Фото: Getty

У цьому вбранні Меланія не вперше виходить у світ. У ньому ж вона була на телевізійному інтерв'ю під час просування своєї книги спогадів.

У цій сукні Меланія вже з'являлася на телевізійному інтерв'ю

Колишня модель словенського походження давно відома своєю любов'ю до Dior. Вона одягала червоний костюм цього модного дому для своєї появи на Республіканському національному з'їзді в Мілуокі. Ансамбль був сучасною версією костюма Christian Dior "Bar".

Дружина Трампа в червоному костюмі від Dior

Вона також носила червоний Dior під час свого перебування в Білому домі під час офіційного візиту до Парижа для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і його дружиною Бріжит Макрон 2017 року.

Зовсім недавно з'явився ще один французький зв'язок із Трампами — а саме зі спадкоємцем материнської компанії Dior LVMH Moët Hennessy LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — який привернув багато уваги. Александр Арно був у натовпі на мітингу Дональда Трампа в Медісон-сквер-гарден минулого місяця. Крім того, що є членом ради директорів LVMH Moët Hennessy, він є виконавчим віцепрезидентом з продукції, комунікацій і виробництва в американській ювелірній компанії Tiffany & Co.

У 2019 році його батько Бернар, голова і головний виконавчий директор LVMH, продемонстрував тоді нову майстерню з виробництва шкіряних виробів компанії в сільському Альварадо, штат Техас, разом із колишнім президентом, щоб підкреслити досягнення адміністрації Трампа у створенні робочих місць.

У Нью-Йорку у Tiffany & Co. і Трампів є ще одна спільна точка. Флагманський магазин на П'ятій авеню, який акторка Одрі Гепберн увічнила в "Сніданку у Тіффані", розташований за кілька хвилин ходьби від вежі Трампа.

Під час першого виступу Дональда Трампа після оголошення попередніх результатів Меланія змінила вбрання і постала перед публікою в сірому костюмі зі спідницею міді. Вона посміхалася присутнім і мала набагато веселіший вигляд, ніж після першої перемоги свого чоловіка.

Зі свого боку політик не пошкодував добрих слів на адресу дружини.

"Я також хочу подякувати своїй прекрасній дружині Меланії, першій леді, у якої найпопулярніша книга в країні. Ви можете в це повірити? Вона дуже багато працює, щоб допомагати людям. Тому я просто хотів подякувати їй", — сказав Трамп під час свого виступу у Флориді.

Меланія Трамп змінила вбрання під час першого виступу чоловіка після виборів Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп виступила проти ініціативи Дональда Трампа щодо заборони абортів.