Дружини в політиці. 10 шикарних інавгураційних образів перших леді США

Саме сьогодні, 20 січня, у різні роки проходили церемонії інавгурації американських президентів, а їхні перші леді хизувалися ефектними вбраннями.

На 20 січня у різні роки було призначено церемонії інавгурації президентів США. І поки що Джон Кеннеді, Річард Ніксон, Рональд Рейган, Барак Обама, Дональд Трамп та інші брали участь в урочистій процедурі вступу на посаду глави держави, їхні дружини готувалися до церемонії по-своєму. Адже ця подія була не тільки важливою політично, але ще й жваво обговорювалася в модній пресі.

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Можна сказати, що інавгурація це як весілля. Гості знають, що наречений теж важливий, але всім цікаво, в якому сліпучому вбранні з'явиться наречена. І вбрання зазвичай два — в одному перша леді з'являється на самій церемонії, коли президент США приносить клятву, а другий, навколо якого зазвичай і розгоряються головні пристрасті — прикрашає її на традиційному балу. Перша частина заходу проходить перед Капітолієм, а друга — де вирішить новий президент.

Перший інавгураційний бал влаштував Джордж Вашингтон у Залі зборів міської асамблеї Нью-Йорка. Тоді він станцював два котильйони і менует.

Рекордсменом за балами став Білл Клінтон — він влаштував 14 балів і відвідав кожен із них. А ось Джо Байдену довелося скасувати традиційний бал через пандемію коронавірусу. Тож його дружина Джилл виблискувала на інавгурації в блакитному костюмі від Ральфа Лорена, а вітаючи публіку з балкона, Джилл переодяглася у біле вбрання з вишивкою від Gabriela Hearst.

[ + – ] Інавгурація Джо Байдена

До речі, балу не було й у Бетті Форд у 1973 році. Тоді президент Ніксон пішов у відставку після Вотергейтського скандалу, Генрі Форд несподівано зайняв його місце і його леді було не до балів.

Фокус вирішив розібратися, яка з перших леді була найкрасивішою і найелегантнішою в день 20 січня.

Меланія Трамп

Меланії Трамп довелося нелегко. Більшість дизайнерів вирішили оголосити їй бойкот через політику її чоловіка. Але перша леді з честю витримала натиск недоброзичливців. Перед Капітолієм вона з'явилася в небесно-блакитному костюмі від Ральфа Лорена, а бал відвідала у розкішній вечірній сукні від Ерве П'єра, дизайнера, який раніше працював в Oscar de la Renta та Carolina Herrera.

[ + – ] Меланія Трамп супроводжує чоловіка на балу після складання присяги Фото: Getty Images

Наряд Ерве та Меланія створювали разом. І результат перевершив усі очікування. Біла сукня графічного дизайну з розрізом від стегна доповнювала вузький червоний пояс і діамантові сережки-пусети.

Мішель Обама

Мішель Обама була першою леді два президентські терміни свого чоловіка. І на інавгураційний бал у 2009 році вона обрала білу шовкову сукню з органзи, яка оголює одне плече та всипана кристалами Swarovski.

[ + – ] Барак і Мішель Обама на першому балу Фото: Getty Images

Автором вбрання був Джейсон Ву, дизайнер-початківець родом із Канади. Познайомив Мішель і Джейсона легендарний стиліст Андре Леон Теллі, який недавно пішов із життя. І Мішель стала постійною клієнткою юного обдарування.

[ + – ] Барак і Мішель Обама на другому балу Фото: Getty Images

Отже, коли її чоловіка обрали на другий термін, Мішель знову звернулася до Джейсона. Він створив для неї сукню з коміром-халтером вогняно-червоного кольору, яка стала, мабуть, найяскравішою сукнею, яку перша леді США колись одягала на бал.

Лора Буш

Дружина Джорджа Буша-молодшого здобула педагогічну освіту та на посаді першої леді активно займалася освітніми програмами. Лора для першого інавгураційного балу в 2001 році проявила патріотизм і звернулася до дизайнера з Далласа Майкла Фейрклота, практично невідомого за межами штату Техас. Він створив для першої леді яскраво-червону сукню із шовкового жоржету із футляром із вишитого мережива.

[ + – ] Лора та Джордж Буш на першому балу Фото: The White House

А ось, коли Буша було переобрано на другий термін, Лора звернулася до визнаного майстра вечірнього вбрання.

[ + – ] Лора та Джордж Буш на другому балу Фото: Getty Images

Оскар де ла Рента не обдурив очікування — сукня з шовку з V-подібним декольте і довгими рукавами, розшита стеклярусом виглядала надзвичайно елегантно.

Гілларі Клінтон

Гілларі Клінтон, чий чоловік, Білл Клінтон, займав Овальний кабінет два терміни, під час першого балу також проявила патріотизм, звернувшись до Сари Філліпс — дизайнерки з рідного для Білла Арканзаса. І з'явилася на балу 1993 року у фіолетовій сукні з мереживним ліфом та оксамитовою спідницею з мусліном. До речі, на цьому балу Клінтон навіть зіграв на саксофоні.

[ + – ] Перший бал Гілларі та Білла Клінтонів

Другий бал 1997-го пройшов під рифом Оскара де ла Ренти. Він вбрав першу леді в закриту сукню кольору слонової кістки, вишивану стеклярусом.

[ + – ] Другий бал Гілларі та Білла Клінтонів

Барбара Буш

У 1989 році пост президента США зайняв Джордж Буш-старший, а його дружина Барбара Буш була жінкою практичною і на момент інавгурації їй вже було за 60 років.

[ + – ] Барбара та Джордж Буш-старший на балу Фото: Getty Images

На балу вона виглядала гідно, представницько й елегантно у закритій сукні від Arnold Scaasi глибокого синього відтінку. Ліф був з оксамиту, драпована спідниця — з атласу, а образ перша леді доповнила нитками перлів.

Ненсі Рейган

Перша леді Ненсі Рейган, як і її чоловік, 40-й президент США Рональд Рейган, свою кар'єру починала як акторка та встигла знятися в 11 голлівудських фільмах, поки її чоловік не вирішив віддати всю свою увагу політиці.

Тож її наряд інагурації був по-голлівудськи розкішний. У 1981 році перша леді, котра вдягла на бал сукню, що оголювало плече, сприймалася, як дама, що проявила нечувану зухвалість. Утім, Ненсі вже тоді була законодавицею мод, а її яскраво-червоний костюм, в якому вона була присутня на церемонії у Капітолії, справив такий фурор, що колір навіть отримав назву "рейганівський червоний".

Для балу була обрана сукня роботи Джеймса Галаноса, на той час він був найпопулярнішим американським модельєром та одягав усіх кінодів Голлівуду.

[ + – ] Ненсі та Рональд Рейган на балу Фото: The White House

Коли Рейган зайняв Білий дім на другий термін, Ненсі знову звернулася до Галаноса і він створив для неї сукню, розшиту стеклярусом у дусі "Золотого віку" Голлівуду.

Розалін Картер

Розалін Картер виконувала роль першої леді один термін, але вона була першою серед перших леді, яка не лише займалася роллю "господині Білого дому", а й разом із чоловіком, — політикою. На бал 1977 року вона обрала вбрання, в якому вже з'являлася на публіці. Наразі це звичайна справа, а тоді Розалін стала сенсацією. Її навіть звинувачували у лінощах і неуважності.

[ + – ] Розалін Картер і Джиммі Картер на балу Фото: The White House

Наряд був у дусі 1970-х: трохи хіпі-шику та багато вишивки. Сукня Mary Matise for Jimmae з пишними шифоновими рукавами та золотим шиттям на ліфі доповнювала довгий жилет нью-йоркського дизайнера Домініка Ромполло.

Пет Ніксон

У 1969 році Річард Ніксон став президентом США вперше. Попереду був ще один термін, Вотергейтський скандал, вимушена відставка, але тоді про те, що Ніксон стане одним із найскандальніших президентів не йшлося. Тож наряд Пет для першого балу був розкішний: лимонно-жовтий, розшитий кристалами, доповнений довгими рукавичками та черевичками з монограмою. Створила його Karen Stark для Harvery Berin.

[ + – ] Пет Ніксон перед першим балом Фото: Getty Images

На другий термін Пет одягала дизайнерка Адель Сімпсон. Сімпсон адаптувала французьку високу моду до американських реалій і перетворювала її на колекції прет-а-порте. І Пет у блакитній вишитій сукні виглядала надзвичайно елегантно.

[ + – ] Другий бал Річарда Ніксона та Пет Ніксон

Клаудія "Леді Берд" Тейлор Джонсон

"Леді Берд" Джонсон, або "Сонечко" Джонсон отримала своє прізвисько ще в дитинстві від няні й так і ввійшла в історію. Вона інвестувала у свого чоловіка Ліндона Б. Джонсона 10 тисяч доларів (на той час величезна сума), профінансувавши його передвиборчу програму, будучи на посаді першої леді, виступала за благоустрій міст та автомагістралей, була посередницею між своїм запальним чоловіком і тими, кого він образив, а це траплялося часто.

Вона була близькою подругою Жаклін Кеннеді, і коли та залишала Білий дім після вбивства чоловіка, то залишила Леді Берд записку, яка говорила, що та "обов'язково буде щасливою".

Леді Берд стала першою, хто тримав Біблію, поки її чоловік склав присягу, і стала справжньою першою леді в сучасному розумінні цього слова: вона займалася передвиборчою кампанією чоловіка, мала цілий штат співробітників і просувала власні програми.

Саме Леді Берд відмовила свого чоловіка йти на другий президентський термін через стан його здоров'я. Джонсон помер у 1973 році від третього інфаркту.

[ + – ] Клаудія "Леді Берд" Тейлор Джонсон перед балом Фото: Getty Images

Інавгураційний бал леді Джонсон стався лише в 1965 році, коли її чоловік переміг на виборах. І Леді Берд, знаючи, що її вбрання не згниє в надрах гардеробу, обрала вбрання, яке ідеально підходило для урочистого заходу. Комплект з атласного пальта, оточеного соболем, і драпованої сукні від дизайнера Джона Мура досі вважається одним із найелегантніших в американській історії.

Жаклін "Джекі" Кеннеді

Фактично саме з Джекі Кеннеді, дружини Джона Кеннеді, убитого під час візиту в Даллас, Техас, і почалася епоха розкоші в Білому домі. Хоч у статусі першої леді вона пробула відносно недовго, але багато чого змінила. Білий дім дістався першій леді в жахливому стані, а до неї перші леді зазвичай просто перебували в статусі дружини президента, але ніяк не ікони стилю і законодавиці мод.

Для реставрації Білого дому Джекі залучила відомих дизайнерів і колекціонерів, а потім провела по будівлі знамениту телеекскурсію, за що отримала премію "Еммі".

[ + – ] Жаклін Кеннеді на балу Фото: Getty Images

Модний дизайнер Олег Кассіні створював для Джекі елегантне вбрання, зокрема костюм для урочистої присяги. Але сукню для балу 1961 року з шовку та шифону перша леді вигадала сама. Вона відправила Етель Франкау з Bergdorf Custom Salon власноручно намальований ескіз, за яким і пошили її елегантне вбрання, що ефектно увійшло в історію.