У США на продаж виставлено президентський лімузин із гаража Рейгана і Буша (фото)

Президентський лімузин Cadillac Series 75 Fleetwood сягає 6,2 м у довжину. Автомобіль отримав спецобладнання, а його салон прикрасили зображеннями Великої печатки США.

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У США на аукціон Mecum виставили лімузин Cadillac Series 75 Fleetwood 1984 року. Автомобіль обслуговував одразу двох президентів США — Рональда Рейгана і Джорджа Буша-старшого. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Лімузин сягає 6,2 м у довжину Фото: Mecum

Подовжений Cadillac Series 75 Fleetwood побудували на замовлення адміністрації Рональда Рейгана. Лімузин сягає 6,2 м у довжину при колісній базі в 3,67 м і є семимісним. Під капотом встановлено 6,0-літровий 141-сильний V8, а в парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

Салон оздоблений шкірою, велюром і деревом Фото: Mecum

Салон Cadillac Series 75 Fleetwood оздоблений шкірою, деревом і велюром. Авто Рейгана оснастили рацією і гучномовцем. Також інтер'єр прикрасили зображеннями Великої печатки США.

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Саме цей автомобіль не возив президентів США, проте виконував іншу важливу функцію. Секретна служба обрала його як близнюка президентського авто в кортежі. Лімузин використовували під час парадів, закордонних поїздок і церемоній інавгурації президентів.

У салоні з'явилися зображення Великої печатки США Фото: Mecum

У 90-х з автомобіль зняли частину спецобладнання і продали. Лімузин Cadillac непогано зберігся.

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