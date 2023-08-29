В США на продажу выставлен президентский лимузин из гаража Рейгана и Буша (фото)

Президентский лимузин Cadillac Series 75 Fleetwood достигает 6,2 м в вдлину. Автомобиль получил спецоборудование, а его салон украсили изображениями Большой печати США.

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В США на аукцион Mecum выставили лимузин Cadillac Series 75 Fleetwood 1984 года. Автомобиль обслуживал сразу двух президентов США – Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

Лимузин достигает 6,2 м в длину Фото: Mecum

Удлиненный Cadillac Series 75 Fleetwood построили по заказу администрации Рональда Рейгана. Лимузин достигает 6,2 м в длину при колесной базе в 3,67 м и является семиместным. Под капотом установлен 6,0-литровый 141-сильный V8, а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Салон отделан кожей, велюром и деревом Фото: Mecum

Салон Cadillac Series 75 Fleetwood отделан кожей, деревом и велюром. Авто Рейгана оснастили рацией и громкоговорителем. Также интерьер украсили изображениями Большой печати США.

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Конкретно этот автомобиль не возил президентов США, однако выполнял другую важную функцию. Секретная служба выбрала его в качестве близнеца президентского авто в кортеже. Лимузин использовали во время парадов, заграничных поездок и церемоний инаугурации президентов.

В салоне появились изображения Большой печати США Фото: Mecum

В 90-х с автомобиль сняли часть спецоборудования и продали. Лимузин Cadillac неплохо сохранился.

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