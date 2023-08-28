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Авто

Эксклюзив за $4 миллиона: на продажу выставили самый дорогой Chevrolet в истории (фото)

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967
Фото: Mecum | Chevrolet Corvette L88 — редкая заряженная версия модели

Выпущено лишь 20 заряженных Chevrolet Corvette L88 1967 года. Спорткар оснащен 560-сильным V8 и был одним из самых быстрых авто своего времени.

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В США на аукцион Mecum выставили Chevrolet Corvette 1967 года. За спорткар могут выручить около 4 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Всего выпустили 20 Chevrolet Corvette L88 1967 года
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette Stingray второго поколения сейчас недешевые и ценятся коллекционерами, однако столь дорогим является лишь один вариант модели – Chevrolet Corvette L88.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Автомобиль отреставрирован до оригинального состояния
Фото: Mecum

В 1967 году было выпущено лишь 20 Chevrolet Corvette L88. Это была своего рода "секретная" версия модели, о возможностях которой знали лишь избранные.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Под капотом установлен 560-сильный V8
Фото: Mecum

Дело в том, что Chevrolet Corvette L88 был, по сути, серийной версией гоночного авто. Под его капотом установили 7,0-литровый V8, который по документам развивал 430 л. с., а в реальности – около 560 л. с.

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С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Corvette L88 разгонялся до 100 км/ч за 4,8 с и развивал 275 км/ч. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени, способный соперничать с Ferrari и Lamborghini.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Купе способно развить 275 км/ч
Фото: Mecum

Конкретно этот автомобиль отреставрирован до оригинального состояния. В 2014 году он сменил владельца за $3,85 миллиона и стал самым дорогим Chevrolet всех времен.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружен очень редкий автомобиль уже не существующей британской марки.

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