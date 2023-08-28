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Авто

Ексклюзив за $4 мільйони: на продаж виставили найдорожчий Chevrolet в історії (фото)

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967
Фото: Mecum | Chevrolet Corvette L88 — рідкісна заряджена версія моделі

Випущено лише 20 заряджених Chevrolet Corvette L88 1967 року. Спорткар оснащений 560-сильним V8 і був одним із найшвидших авто свого часу.

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У США на аукціон Mecum виставили Chevrolet Corvette 1967 року. За спорткар можуть виручити близько 4 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного дому.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Загалом випустили 20 Chevrolet Corvette L88 1967 року
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette Stingray другого покоління нині недешеві та цінуються колекціонерами, проте настільки дорогим є лише один варіант моделі — Chevrolet Corvette L88.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Автомобіль відреставровано до оригінального стану
Фото: Mecum

У 1967 році було випущено лише 20 Chevrolet Corvette L88. Це була свого роду "секретна" версія моделі, про можливості якої знали лише обрані.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Під капотом встановлено 560-сильний V8
Фото: Mecum

Річ у тім, що Chevrolet Corvette L88 був, по суті, серійною версією гоночного авто. Під його капотом встановили 7,0-літровий V8, який за документами розвивав 430 к. с., а в реальності — близько 560 к. с.

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З 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Corvette L88 розганявся до 100 км/год за 4,8 с і розвивав 275 км/год. Це був один із найшвидших автомобілів свого часу, здатний змагатися з Ferrari і Lamborghini.

Chevrolet Corvette L88, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1967 Fullscreen
Купе здатне розвинути 275 км/год
Фото: Mecum

Саме цей автомобіль відреставровано до оригінального стану. У 2014 році він змінив власника за $3,85 мільйона і став найдорожчим Chevrolet усіх часів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні виявлено дуже рідкісний автомобіль вже не існуючої британської марки.

Також ми писали, що в Києві продають рідкісну "Волгу" для КДБ із двигуном V8 і автоматом.