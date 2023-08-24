Двигун V8 і коробка-автомат: в Україні продається секретна "Волга" для КДБ (відео)

ГАЗ-23 — рідкісна заряджена версія "Волги" першого покоління. Непримітний на вигляд седан оснащений 5,5-літровим V8 і автоматичною коробкою передач.

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У Києві виставили на продаж справжній раритет — унікальна "Волга" ГАЗ-23 1962 року. Потужну заряджену версію седана створювали для спецслужб і випускали невеликими партіями. Інформація про унікальне авто з'явилася на Auto.ria.

До наших днів збереглося тільки 19 ГАЗ-23 Фото: auto.ria.com

ГАЗ-23 "Волга" створили для КДБ, а також для супроводу урядових кортежів на потужних "Чайках" і ЗІЛах. Загалом випущено 603 таких авто, а в народі їх називали "доганялками".

Головна родзинка моделі — 5,5-літровий V8 від "Чайки" Фото: auto.ria.com

На вигляд це звичайний седан "Волга" першого покоління — секретну заряджену версію не видає нічого. Однак під капотом захований 5,5-літровий 195-сильний V8. Його, як і 3-ступінчастий автомат, запозичили у "Чайки". Примітно, що для конспірації залишили звичайний важіль від механічної КПП ГАЗ-21.

У салоні залишили важіль від механічної КПП Фото: auto.ria.com

"Волга" для КДБ набагато швидша за стандартну модель — вона розганяється до 100 км/год за 13 с і розвиває 170 км/год. Цікава деталь: через V8 передня частина ГАЗ-23 стала занадто важкою, тому для поліпшення розподілу маси в багажник клали свинцеву плиту.

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Саме цей автомобіль 20 років використовували урядові кур'єри в Зеленограді та Зоряному містечку. Потім він потрапив в Україну, де був повністю відреставрований до оригінального стану.

До наших днів збереглося лише 19 таких "догонялок", тобто авто рідкісне і недешеве. Купити "Волгу" ГАЗ-23 можна за 136 000 доларів — за ціною нового "Гелендвагена".

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