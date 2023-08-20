Рідкісний кабріолет 1936 року від українського дизайнера продали за $1,85 мільйона (фото)

Hispano-Suiza J12 створив дизайнер з України Яків Савчик. Кабріолет оснащений величезним 11,3-літровим V12 потужністю 250 к. с.

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У США на аукціоні Gooding&Company продали дуже рідкісний кабріолет Hispano-Suiza J12 1936 року. За розкішне авто віддали 1,85 мільйона доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Дизайн авто розробив українець Яків Савчик Фото: GOODING&COMPANY

Hispano-Suiza J12 — один із найдорожчих автомобілів свого часу. Всього випущено лише 120 цих авто, причому найчастіше вони отримували замовні кузови від відомих ательє.

Кабріолет знімався у фільмі про Джеймса Бонда Фото: GOODING&COMPANY

Саме цей кабріолет Hispano-Suiza J12 отримав кузов від Якова Савчика. Виходець з України заснував у передмісті Парижа ательє Saoutchik і з 1905 року створював ексклюзивні кузови не тільки для Hispano-Suiza, а й для Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bugatti.

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Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: GOODING&COMPANY

Утім, Hispano-Suiza J12 1936 року відрізняється вельми стриманим і солідним стилем. У 5,5-метрового кабріолета елегантні лінії кузова, довгий капот і величезна хромована решітка радіатора. Салон оздоблений дорогою шкірою і деревом.

Загалом таких авто в ательє Saoutchik зібрали лише 10. Більшість із них були оснащені 9,4-літровим V12 на 220 к. с., але під капотом цього авто встановлено величезний 11,3-літровий мотор потужністю 250 к. с. З 3-ступінчастою механічною КПП Hispano-Suiza J12 здатна розвинути 150 км/год.

Під капотом встановлено 11,3-літровий V12 Фото: GOODING&COMPANY

Кабріолет побудували на замовлення капітана британської армії Джонсона. Згодом Hispano-Suiza J12 неодноразово змінював власників і двічі проходив реставрацію. Крім того, саме цей автомобіль знявся у фільмі "Місячний гонщик" про пригоди Джеймса Бонда.

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