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Рідкісний кабріолет 1936 року від українського дизайнера продали за $1,85 мільйона (фото)

Кабріолет Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яків Савчик
Фото: GOODING&COMPANY | Загалом випущено лише 10 кабріолетів ispano Suiza J12

Hispano-Suiza J12 створив дизайнер з України Яків Савчик. Кабріолет оснащений величезним 11,3-літровим V12 потужністю 250 к. с.

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У США на аукціоні Gooding&Company продали дуже рідкісний кабріолет Hispano-Suiza J12 1936 року. За розкішне авто віддали 1,85 мільйона доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яків Савчик Fullscreen
Дизайн авто розробив українець Яків Савчик
Фото: GOODING&COMPANY

Hispano-Suiza J12 — один із найдорожчих автомобілів свого часу. Всього випущено лише 120 цих авто, причому найчастіше вони отримували замовні кузови від відомих ательє.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яків Савчик Fullscreen
Кабріолет знімався у фільмі про Джеймса Бонда
Фото: GOODING&COMPANY

Саме цей кабріолет Hispano-Suiza J12 отримав кузов від Якова Савчика. Виходець з України заснував у передмісті Парижа ательє Saoutchik і з 1905 року створював ексклюзивні кузови не тільки для Hispano-Suiza, а й для Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bugatti.

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Роботи Якова Савчика дуже цінуються колекціонерами. Український дизайнер не боявся експериментувати і втілював у життя авангардні проєкти.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яків Савчик Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: GOODING&COMPANY

Утім, Hispano-Suiza J12 1936 року відрізняється вельми стриманим і солідним стилем. У 5,5-метрового кабріолета елегантні лінії кузова, довгий капот і величезна хромована решітка радіатора. Салон оздоблений дорогою шкірою і деревом.

Загалом таких авто в ательє Saoutchik зібрали лише 10. Більшість із них були оснащені 9,4-літровим V12 на 220 к. с., але під капотом цього авто встановлено величезний 11,3-літровий мотор потужністю 250 к. с. З 3-ступінчастою механічною КПП Hispano-Suiza J12 здатна розвинути 150 км/год.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12 1936, ретро авто, Яків Савчик Fullscreen
Під капотом встановлено 11,3-літровий V12
Фото: GOODING&COMPANY

Кабріолет побудували на замовлення капітана британської армії Джонсона. Згодом Hispano-Suiza J12 неодноразово змінював власників і двічі проходив реставрацію. Крім того, саме цей автомобіль знявся у фільмі "Місячний гонщик" про пригоди Джеймса Бонда.

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