Капсула часу за $250 000: знайдено культовий спорткар Ford 90-х у новому стані (відео)

Ford Escort RS Cosworth — екстремальна версія популярної бюджетної моделі. Заряджений хетчбек оснащений 224-сильним турбомотором і повним приводом.

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В Індонезії несподівано виявили справжній автомобільний скарб — знаменитий Ford Escort RS Cosworth 1992 року в ідеальному стані. За три десятиліття він проїхав лише 1131 км. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Пробіг авто становить лише 1131 км Фото: скриншот / YouTube

Цей Ford Escort RS Cosworth — справжня капсула часу, адже авто 30 років простояло в гаражі. Заряджений хетчбек придбав багатий любитель ралі з Джакарти, щоб брати участь на ньому в змаганнях.

Автомобіль ідеально зберігся Фото: скриншот / YouTube

Втім, Ford Escort RS Cosworth так і не вийшов на старт ралі. Згодом інтерес власника до спорткара охолов і його закинули.

Машина чудово збереглася і має вигляд як нова. Після того, як її викупили, привезли в Австралію і відмили, то виявилося, що кузов і салон в ідеальному стані.

Під капотом встановлено 224-сильний турбомотор Фото: скриншот / YouTube

До того ж, цей Ford Escort RS Cosworth належить до спеціальної версії Motorsport Edition. Її полегшили за рахунок відмови від кондиціонера, радіо, люка і частини шумоізоляції. Таких авто випустили лише 2500.

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Повнопривідний заряджений хетчбек Ford Escort RS Cosworth став предтечею таких моделей, як Subaru Impreza STI і Mitsubishi Lancer Evo. Він оснащений 2,0-літровим 224-сильним турбомотором і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 232 км/год.

Незабаром Ford Escort RS Cosworth виставлять на аукціон. За капсулу часу сподіваються виручити щонайменше 250 000 доларів, адже зараз ці авто підскочили в ціні.

До слова, заряджений хетчбек Ford Escort RS Cosworth є і в Україні, причому він добре зберігся.

Також Фокус розповідав про ще одну ралійну капсулу часу — Mitsubishi Lancer Evolution.