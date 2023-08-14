Культова капсула часу: виявлено 17-річний спорткар Mitsubishi у стані нового авто

Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition оснащений 295-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 6,3 секунди. Заряджений седан проїхав лише 3700 км за 17 років.

Related video

На аукціон Bring a Trailer виставили Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition 2006 року випуску. Пробіг спорткара становить лише 3700 км. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition був куплений нинішнім власником у липні 2023 року. Тепер спорткар знову виставлено на продаж.

Седан пофарбований у чорний колір Tarmac Black. Зовнішній вигляд доповнюють 17-дюймові колісні диски BBS Diamond Black, які взуті в шини Yokohama Advan A-046.

На седан встановлено 17-дюймові колісні диски BBS Фото: Bring a Trailer

Автомобіль вирізняється наявністю легкого алюмінієвого капота та заднього антикрила з карбону. Також пакет Special Edition включає алюмінієву панель даху та ксенонові фари.

Антикрило виготовлено з вуглецевого волокна Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі розміщені спортивні передні сидіння Recaro з оздобленням із чорної шкіри та алькантари. Також у салоні присутні вставки з карбону. До списку оснащення входять кондиціонер, алюмінієві педалі та стереосистема з CD-приводом.

В інтер'єрі розміщені спортивні передні сидіння Recaro Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлено 2,0-літровий турбований двигун 4G63 потужністю 295 к.с. і 366 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,3 секунди. Максимальна швидкість становить 242 км/год.

Важливо

Капсула часу за $79 000: виявлено 36-річне купе Honda в стані нового авто (фото)

Торги за Mitsubishi Lancer Evolution IX Special Edition закінчуються за кілька годин. Наразі максимальна ставка за лот становить 67 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що в США виявили ідеально збережений Ford Mustang 1968 року в рідкісній версії Cobra Jet.