В Україні помітили раритетний Ford Escort 90-х вартістю понад $100 000 (фото)

Усього випущено лише 200 Ford Escort RS Cosworth у виконанні Monte Carlo. Заряджений хетчбек оснащений 227-сильним турбомотором та повним приводом.

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У Харкові зняли рідкісний Ford Escort RS Cosworth 1994 року. Екстремальний заряджений хетчбек зараз дуже цінується колекціонерами. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.

Насправді, Ford Escort RS Cosworth є серійною версією ралійної моделі. Всього випустили лише 7145 таких хетчбеків і зараз їхня вартість може легко перевищити 100 000 доларів.

Ford Escort RS Cosworth зняли разом із Mitsubishi Lancer Evo VII

Ford Escort RS Cosworth суттєво відрізняється від стандартної моделі. Він оснащений 2,0-літровим 227-сильним турбомотором та повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 5,7 секунди, а максимальна швидкість становить 232 км/год. Доопрацьовано і ходову авто.

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Відрізнити Ford Escort RS Cosworth можна насамперед по величезному антикрилу. Крім того, він отримав обважування та повітрозабірники на капоті, а його крила серйозно розширені. У салоні встановлені спортивні сидіння.

Саме це авто відноситься до лімітованої серії Monte Carlo, випущеної тиражем у 200 екземплярів. У нього особливий фіолетовий колір Jewet Violet, ексклюзивні 16-дюймові диски та змінена обробка салону.

Ззаду встановлене величезне антикрило Фото: Ford

На фото Ford Escort RS Cosworth зображений з іншою ралійною легендою – Mitsubishi Lancer Evolution VII. За даними ТопЖира, обидва авто належать одному власнику, а ще в його колекції є ще більш рідкісне та дороге купе Subaru Impreza STI.

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