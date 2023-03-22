В Україні помітили раритетний Ford Escort 90-х вартістю понад $100 000 (фото)
Усього випущено лише 200 Ford Escort RS Cosworth у виконанні Monte Carlo. Заряджений хетчбек оснащений 227-сильним турбомотором та повним приводом.
У Харкові зняли рідкісний Ford Escort RS Cosworth 1994 року. Екстремальний заряджений хетчбек зараз дуже цінується колекціонерами. Про авто розповіли на сайті ТопЖир.
Насправді, Ford Escort RS Cosworth є серійною версією ралійної моделі. Всього випустили лише 7145 таких хетчбеків і зараз їхня вартість може легко перевищити 100 000 доларів.
Ford Escort RS Cosworth суттєво відрізняється від стандартної моделі. Він оснащений 2,0-літровим 227-сильним турбомотором та повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 5,7 секунди, а максимальна швидкість становить 232 км/год. Доопрацьовано і ходову авто.
Відрізнити Ford Escort RS Cosworth можна насамперед по величезному антикрилу. Крім того, він отримав обважування та повітрозабірники на капоті, а його крила серйозно розширені. У салоні встановлені спортивні сидіння.
Саме це авто відноситься до лімітованої серії Monte Carlo, випущеної тиражем у 200 екземплярів. У нього особливий фіолетовий колір Jewet Violet, ексклюзивні 16-дюймові диски та змінена обробка салону.
На фото Ford Escort RS Cosworth зображений з іншою ралійною легендою – Mitsubishi Lancer Evolution VII. За даними ТопЖира, обидва авто належать одному власнику, а ще в його колекції є ще більш рідкісне та дороге купе Subaru Impreza STI.
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