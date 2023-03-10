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Авто

В Україні з'явився рідкісний та ексклюзивний електромобіль Skoda (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Skoda Enyaq iV Founders Edition випущений лімітованою серією з 1895 авто

Усього випущено лише 1895 кросоверів Skoda Enyaq iV Founders Edition. Електрокар оснащений 204-сильним двигуном і здатний проїхати 535 км без підзарядки.

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Електрокросовер отримав особливий декор на кузов та 21-дюймові диски
Фото: topgir.com.ua

Цей Skoda Enyaq iV особливий, адже відноситься до рідкісної лімітованої версії Founders Edition — всього в 2020-2021 роках випустили лише 1895 таких кросоверів. Цю цифру обрано не дарма, адже чеський автовиробник засновано 1895 року.

Skoda Enyaq iV Founders Edition, Skoda Enyaq iV, електромобіль Skoda Enyaq, кросовер Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Fullscreen
Запас ходу електромобіля становить 535 км
Фото: topgir.com.ua

Електромобіль Skoda Enyaq iV Founders Edition пропонували лише у чорному та зеленому кольорах з контрастним декором на кузові. Крім того, він отримав підсвічування решітки радіатора та особливі 21-дюймові диски.

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У салоні на кермі встановлено табличку з номером авто в серії. Також розширена комплектація Skoda Enyaq iV – додані безключовий доступ, парктронік, камера заднього виду та бездротова зарядка для смартфонів.

Skoda Enyaq iV Founders Edition, Skoda Enyaq iV, електромобіль Skoda Enyaq, кросовер Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Fullscreen
У салоні кермо прикрашене табличкою із серійним номером авто
Фото: Skoda

Кросовер Skoda Enyaq iV Founders Edition оснащений 204-сильним мотором та батареєю ємністю 82 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,2 сек і розвинути 160 км/год, а його запас ходу становить 535 км.

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