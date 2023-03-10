В Україні з'явився рідкісний та ексклюзивний електромобіль Skoda (фото)

Усього випущено лише 1895 кросоверів Skoda Enyaq iV Founders Edition. Електрокар оснащений 204-сильним двигуном і здатний проїхати 535 км без підзарядки.

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Електрокросовер отримав особливий декор на кузов та 21-дюймові диски Фото: topgir.com.ua

Цей Skoda Enyaq iV особливий, адже відноситься до рідкісної лімітованої версії Founders Edition — всього в 2020-2021 роках випустили лише 1895 таких кросоверів. Цю цифру обрано не дарма, адже чеський автовиробник засновано 1895 року.

Запас ходу електромобіля становить 535 км Фото: topgir.com.ua

Електромобіль Skoda Enyaq iV Founders Edition пропонували лише у чорному та зеленому кольорах з контрастним декором на кузові. Крім того, він отримав підсвічування решітки радіатора та особливі 21-дюймові диски.

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У салоні на кермі встановлено табличку з номером авто в серії. Також розширена комплектація Skoda Enyaq iV – додані безключовий доступ, парктронік, камера заднього виду та бездротова зарядка для смартфонів.

У салоні кермо прикрашене табличкою із серійним номером авто Фото: Skoda

Кросовер Skoda Enyaq iV Founders Edition оснащений 204-сильним мотором та батареєю ємністю 82 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,2 сек і розвинути 160 км/год, а його запас ходу становить 535 км.

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