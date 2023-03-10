В Украине появился самый редкий и эксклюзивный электромобиль Skoda (фото)
Всего выпущено только 1895 кроссоверов Skoda Enyaq iV Founders Edition. Электрокар оснащен 204-сильным мотором и способен проехать 535 км без подзарядки.
В Киеве заметили новый Skoda Enyaq iV. Электрический кроссовер официально не продается в Украине, но эти авто ввозят в нашу страну. Об электрокаре рассказали на сайте ТопЖир.
Этот Skoda Enyaq iV особенный, ведь относится к редкой лимитированной версии Founders Edition – всего в 2020-2021 годах выпустили только 1895 таких кроссоверов. Эта цифра выбрана не зря, ведь чешский автопроизводитель основан в 1895 году.
Электромобиль Skoda Enyaq iV Founders Edition предлагали только в черном и зеленом цветах с контрастным декором на кузове. Кроме того, он получил подсветку решетки радиатора и особые 21-дюймовые диски.
В салоне на руле установлена табличка с номером авто в серии. Также расширена комплектация Skoda Enyaq iV – добавлены бесключевой доступ, парктроник, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов.
Кроссовер Skoda Enyaq iV Founders Edition оснащен 204-сильным мотором и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,2 с и развить 160 км/ч, а его запас хода составляет 535 км.
Ранее Фокус сообщал, что новый Skoda Kodiaq второго поколения рассекретили до премьеры.
Также мы писали, что в Украине появился новейший спорткар Toyota Supra.