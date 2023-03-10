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Авто

В Украине появился самый редкий и эксклюзивный электромобиль Skoda (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Skoda Enyaq iV Founders Edition выпущен лимитированной серией из 1895 авто

Всего выпущено только 1895 кроссоверов Skoda Enyaq iV Founders Edition. Электрокар оснащен 204-сильным мотором и способен проехать 535 км без подзарядки.

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В Киеве заметили новый Skoda Enyaq iV. Электрический кроссовер официально не продается в Украине, но эти авто ввозят в нашу страну. Об электрокаре рассказали на сайте ТопЖир.

Skoda Enyaq iV Founders Edition, Skoda Enyaq iV, электромобиль Skoda Enyaq, кроссовер Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Fullscreen
Электрокроссовер получил особый декор на кузов и 21-дюймовые диски
Фото: topgir.com.ua

Этот Skoda Enyaq iV особенный, ведь относится к редкой лимитированной версии Founders Edition – всего в 2020-2021 годах выпустили только 1895 таких кроссоверов. Эта цифра выбрана не зря, ведь чешский автопроизводитель основан в 1895 году.

Skoda Enyaq iV Founders Edition, Skoda Enyaq iV, электромобиль Skoda Enyaq, кроссовер Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Fullscreen
Запас хода электромобиля составляет 535 км
Фото: topgir.com.ua

Электромобиль Skoda Enyaq iV Founders Edition предлагали только в черном и зеленом цветах с контрастным декором на кузове. Кроме того, он получил подсветку решетки радиатора и особые 21-дюймовые диски.

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В салоне на руле установлена табличка с номером авто в серии. Также расширена комплектация Skoda Enyaq iV – добавлены бесключевой доступ, парктроник, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов.

Skoda Enyaq iV Founders Edition, Skoda Enyaq iV, электромобиль Skoda Enyaq, кроссовер Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Fullscreen
В салоне руль украшен табличкой с серийным номером авто
Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Enyaq iV Founders Edition оснащен 204-сильным мотором и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,2 с и развить 160 км/ч, а его запас хода составляет 535 км.

Ранее Фокус сообщал, что новый Skoda Kodiaq второго поколения рассекретили до премьеры.

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