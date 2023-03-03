Новый Skoda Kodiaq 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер Skoda Kodiaq сохранит знакомый дизайн, но станет несколько крупнее. В линейке модели впервые появится подзаряжаемый гибрид.

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В интернет попали фото Skoda Kodiaq второго поколения. Семейный кроссовер должны презентовать до конца нынешнего года, а пока он проходит тесты. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Новый Skoda Kodiaq сохранит знакомый дизайн передней части с фирменной шестиугольной решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами. В то же время дизайнеры убрали рельефн боковин. Дверь багажника остается профилированной, а фонари по-прежнему продолговатые.

[ + – ] Кроссовер несколько подрастет в размерах Фото: auto.cz

Кроссовер Skoda Kodiaq 2024 будет построен на платформе MQB, как и его предшественник. Автомобиль немного подрастет в размерах.

Салон Skoda Kodiaq 2024 не показали, но известно, что кроссовер в базвовой версии получит виртуальную панель приборов и увеличенный тачскрин мультимедиа. Как и ранее, модель предложат в исполнении на 5 и 7 мест.

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Новый Skoda Kodiaq 2024 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровые турбодизели. Все моторы дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой, а позже появится еще и подзаряжаемый гибрид Skoda Kodiaq.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda может прекратить производство сразу трех популярных моделей.

Также мы писали, что кроссоверы Skoda Kodiaq и Porsche Cayenne сравнили на бездорожье.