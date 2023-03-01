Представлен новый Volkswagen ID.3 2023: как изменился популярный электрокар (видео)

У Volkswagen ID.3 2023 обновлен дизайн и улучшен салон. Электрический хэтчбек способен проехать до 546 км без подзарядки.

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В Германии дебютировал новый Volkswagen ID.3. Электрический хэтчбек С-класса прошел модернизацию и уже доступен для заказа в Европе по цене от 43 995 евро. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

[ + – ] Электрокар дебютировал в 204-сильной версии Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.3 сохраняет знакомый дизайн и изменился лишь в деталях. В частности, у него более выразительный передний бампер с улучшенной аэродинамикой, освеженные фары и фонари, а также новая крышка капота.

[ + – ] Электромобиль получил улучшенную мультимедийную систему Фото: Volkswagen

В отделке салона теперь нельзя заказать кожу, а вместо нее использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Немного изменен дизайн передней панели. Также Volkswagen ID.3 2023 получил улучшенную мультимедийную систему с увеличенным 12,3-дюймовым тачскрином. Появилась и технология V2X, позволяющая авто контактировать с другими машинами и "умной" инфраструктурой.

[ + – ] В отделке используются материалы, полученные путем вторичной переработки Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.3 дебютировал в 204-сильной версии, способной разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 160 км/ч. Позже появятся 150-сильный начальный вариант и новая спортивная модификация GTX мощностью не менее 300 л. с.

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На выбор предложены батареи на 62 и 82 кВт∙ч: запас хода составляет 426 и 546 км, соответственно. Зарядить электрокар Volkswagen в быстром режиме на 80% можно за 35 минут.

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