Представлений новий Volkswagen ID.3 2023: як змінився популярний електрокар (відео)

У Volkswagen ID.3 2023 оновлено дизайн і покращено салон. Електричний хетчбек здатний проїхати до 546 км без підзарядки.

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У Німеччині дебютував новий Volkswagen ID.3. Електричний хетчбек С-класу пройшов модернізацію і доступний для замовлення в Європі за ціною від 43 995 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

[ + – ] Електрокар дебютував у 204-сильній версії Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.3 зберігає знайомий дизайн і змінився лише в деталях. Зокрема, у нього більш виразний передній бампер із покращеною аеродинамікою, освіжені фари та ліхтарі, а також нова кришка капота.

[ + – ] Електромобіль отримав покращену мультимедійну систему Фото: Volkswagen

В обробці салону тепер не можна замовити шкіру, а замість неї використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Трохи змінено дизайн передньої панелі. Також Volkswagen ID.3 2023 отримав покращену мультимедійну систему зі збільшеним 12,3-дюймовим тачскріном. З'явилася і технологія V2X, що дозволяє авто контактувати з іншими машинами та "розумною" інфраструктурою.

[ + – ] В обробці використовуються матеріали, отримані шляхом вторинної переробки Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.3 дебютував у 204-сильній версії, здатній розігнатися до 100 км/год за 7,9 секунд і розвинути 160 км/год. З'явиться 150-сильний початковий варіант і нова спортивна модифікація GTX потужністю не менше 300 к. с.

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На вибір запропоновані батареї на 62 та 82 кВт∙год: запас ходу становить 426 та 546 км, відповідно. Зарядити електрокар Volkswagen у швидкому режимі на 80% можна за 35 хвилин.

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