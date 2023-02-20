Найкращий кросовер Volkswagen розсекретили до прем'єри (фото)

Volkswagen T-Cross готують до поновлення. Кросовер зміниться зовні та всередині, а в лінійці залишаться лише бензинові версії.

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Новий Volkswagen T-Cross потрапив на фото до презентації. Найкомпактніший кросовер німецької марки пройде фейсліфтинг і буде представлений наприкінці року, а поки що він проходить випробування за полярним колом. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тестовий Volkswagen T-Cross 2024 практично не прикрили камуфляжем, тому його дизайн можна розглянути. У кросовера змінено передню частину — нові фари, решітку радіатора та протитуманки. Ззаду трохи оновлено ліхтарі. До речі, тепер оптика буде світлодіодною у всіх версіях.

[ + – ] Ззаду оновлено ліхтарі Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen T-Cross 2024 року ще не показали. Швидше за все, зміни всередині будуть меншими — кросовер отримає збільшений сенсорний дисплей, а у базовому T-Cross з'явиться віртуальна приладова панель.

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Кросовер Volkswagen T-Cross збереже бензинові турбодвигунии об'ємом 1,0 л (95 і 116 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), а ось 1,6-літрових турбодизелів у лінійці більше не буде. Також не виключено, що з'являться модифікації із 48-вольтними "м'якими" гібридними установками.

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