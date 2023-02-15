Новий Volkswagen Touareg 2024 показали на перших офіційних фото

Новий Volkswagen Touareg зміниться зовні та отримає покращені електронні системи. Кросовер буде доступний у бензинових, дизельних та гібридних версіях.

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Опубліковано перші офіційні фото Volkswagen Touareg 2024. Кросовер пройде фейсліфтінг, його презентують у травні, а його продажі стартують влітку чи восени. Про це повідомляється на сайті Volkswagen.

[ + – ] Кросовер проходить тести за полярним колом Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Touareg показали на тестах за полярним колом, причому авто обклеєне камуфляжною плівкою. З усім тим, зміни в дизайні все ж таки можна розглянути.

Кросовер Volkswagen Touareg 2024 можна впізнати за зміненою решіткою радіатора з діодним підсвічуванням та новим матричним фарам. Крім того, привертають увагу замінені ліхтарі, задній логотип з підсвічуванням і масивніший передній бампер зі збільшеним повітрозабірником.

[ + – ] Логотип Volkswagen отримав підсвічування Фото: Volkswagen

А ось салон Volkswagen Touareg показали повністю, адже він фактично залишився тим самим. Зміни зводяться до нових варіантів обробки, покращених навігації та системи голосового управління. Крім того, Apple CarPlay та Android Auto стануть бездротовими.

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Не змінилися і двигуни Volkswagen Touareg 2024 — усі вони залишаються 3,0-літровими. Бензинова турбошістка розвиває 340 к. с., а турбодизелі — 231 та 286 к. с. Також можна вибрати гібриди, що заряджаються, на 381 і 462 к. с.

[ + – ] Салон Volkswagen Touareg не змінився Фото: Volkswagen

Розробники переналаштували підвіску авто — як стандартну сталеву, так і опційну пневматичну. Серед опцій є активні стабілізатори та керовані задні колеса.

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