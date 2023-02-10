Презентовано новий Volkswagen Atlas 2024: як змінився великий кросовер (відео)

Volkswagen Atlas став оригінальнішим на вигляд, а його салон повністю новий. Кросовер відтепер доступний лише з 2,0-літровим турбомотором.

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На автосалоні в Чикаго дебютував новий Volkswagen Atlas 2024. Найбільший кросовер німецької марки пройшов уже другий фейсліфтинг і надійде у продаж із літа. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

[ + – ] Оновлення пройшли стандартна семимісна версія та короткий п'ятимісний варіант Фото: Volkswagen

Одночасно оновлено стандартний семимісний кросовер Volkswagen Atlas та його укорочений п'ятимісний варіант Cross Sport. Слід зазначити, що глобальна модель тепер відрізняється від китайської версії (вона продається під назвою Terramont), яку оновили раніше.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas 2024 можна впізнати за новою широкою решіткою радіатора з підсвічуванням логотипу марки. Замінені фари, причому їх тепер з'єднує діодна смуга. Крім того, в авто нові бампери та збільшений спойлер на даху, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] Салон Volkswagen Atlas повністю переробили Фото: Volkswagen

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Салон Volkswagen Atlas повністю переробили. У кросовера нова передня панель, замінено частину кнопок, а замість важеля КПП встановлено мініатюрний джойстик. Також авто отримало покращений віртуальний щиток приладів та збільшений 12-дюймовий тачскрин, а матеріали внутрішнього оздоблення покращили.

З лінійки Volkswagen Atlas 2024 прибрали 3,6-літровий атмосферний V6, зате потужність 2,0-літрової турбочетвірки збільшена до 273 к. с. Кросовер може буксирувати 2,2-тонний причіп. Авто має 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус розповідав про новий недорогий кросовер Volkswagen Tharu вартістю від 23 500 доларів.