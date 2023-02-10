Презентован новый Volkswagen Atlas 2024: как изменился большой кроссовер (видео)

Volkswagen Atlas стал оригинальнее на вид, а его салон полностью новый. Кроссовер отныне доступен исключительно с 2,0-литровым турбомотором.

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На автосалоне в Чикаго дебютировал новый Volkswagen Atlas 2024. Самый большой кроссовер немецкой марки прошел уже второй фейслифтинг и поступит в продажу с лета. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

[ + – ] Обновление прошли стандартная семиместная версия и коротки пятиместный вариант Фото: Volkswagen

Одновременно обновлены стандартный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas и его укороченный пятиместный вариант Cross Sport. Примечательно, что глобальная модель теперь отличается от китайской версии (она продается под названием Terramont), которую обновили ранее.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas 2024 узнается по новой широкой решетке радиатора с подсветкой логотипа марки. Заменены и фары, причем их теперь соединяет диодная полоса. Кроме того, у авто новые бамперы и увеличенный спойлер на крыше, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] Салон Volkswagen Atlas полностью переделали Фото: Volkswagen

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Салон Volkswagen Atlas полностью переделали. У кроссовера новая передняя панель, заменены часть кнопок, а вместо рычага КПП установлен миниатюрный джойстик. Также авто получило улучшенный виртуальный щиток приборов и увеличенный 12-дюймовый тачскрин, а материалы внутренней отделки улучшили.

Из линейки Volkswagen Atlas 2024 убрали 3,6-литровый атмосферный V6, но зато мощность 2,0-литровой турбочетверки увеличена до 273 л. с. Кроссовер может буксировать 2,2-тонный прицеп. Авто оснащено 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал про новый недорогой кроссовер Volkswagen Tharu стоимостью от 23 500 долларов.