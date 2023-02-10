Презентован новый Volkswagen Atlas 2024: как изменился большой кроссовер (видео)
Volkswagen Atlas стал оригинальнее на вид, а его салон полностью новый. Кроссовер отныне доступен исключительно с 2,0-литровым турбомотором.
На автосалоне в Чикаго дебютировал новый Volkswagen Atlas 2024. Самый большой кроссовер немецкой марки прошел уже второй фейслифтинг и поступит в продажу с лета. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
Одновременно обновлены стандартный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas и его укороченный пятиместный вариант Cross Sport. Примечательно, что глобальная модель теперь отличается от китайской версии (она продается под названием Terramont), которую обновили ранее.
Volkswagen Atlas 2024 узнается по новой широкой решетке радиатора с подсветкой логотипа марки. Заменены и фары, причем их теперь соединяет диодная полоса. Кроме того, у авто новые бамперы и увеличенный спойлер на крыше, а фонари растянуты на всю ширину кузова.
Салон Volkswagen Atlas полностью переделали. У кроссовера новая передняя панель, заменены часть кнопок, а вместо рычага КПП установлен миниатюрный джойстик. Также авто получило улучшенный виртуальный щиток приборов и увеличенный 12-дюймовый тачскрин, а материалы внутренней отделки улучшили.
Из линейки Volkswagen Atlas 2024 убрали 3,6-литровый атмосферный V6, но зато мощность 2,0-литровой турбочетверки увеличена до 273 л. с. Кроссовер может буксировать 2,2-тонный прицеп. Авто оснащено 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.
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