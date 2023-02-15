Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новый Volkswagen Touareg 2024 показали на первых официальных фото

Volkswagen Touareg 2024, Volkswagen Touareg, новый Volkswagen Touareg, кроссовер Volkswagen, новый фольксваген туарег
Фото: Volkswagen | У Volkswagen Touareg 2024 изменена передняя часть

Новый Volkswagen Touareg изменится внешне и получит улучшенные электронные системы. Кроссовер будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Related video

Опубликованы первые официальные фото Volkswagen Touareg 2024. Кроссовер пройдет фейслифтинг и будет презентован в мае, а его продажи стартуют летом или осенью. Об этом сообщается на сайте Volkswagen.

Volkswagen Touareg 2024, Volkswagen Touareg, новый Volkswagen Touareg, кроссовер Volkswagen, новый фольксваген туарег Fullscreen
Кроссовер проходит тесты за полярным кругом
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Touareg показали на тестах в заполярье, причем авто обклеено камуфляжной пленкой. Тем не менее, изменения в дизайне все же можно разглядеть.

Кроссовер Volkswagen Touareg 2024 узнается по измененной решетке радиатора с диодной подсветкой и новым матричным фарам. Кроме того, обращают на себя внимание замененные фонари, задний логотип с подсветкой и более массивный передний бампер с увеличенным воздухозаборником.

Volkswagen Touareg 2024, Volkswagen Touareg, новый Volkswagen Touareg, кроссовер Volkswagen, новый фольксваген туарег Fullscreen
Логотип Volkswagen получил подсветку
Фото: Volkswagen

А вот салон Volkswagen Touareg показали полностью, ведь он фактически остался прежним. Изменения сводятся к новым вариантам отделки, улучшенным навигации и системе голосового управления. Кроме того, Apple CarPlay и Android Auto станут беспроводными.

Важно
Презентован новый Volkswagen Atlas 2024: как изменился большой кроссовер (видео)
Презентован новый Volkswagen Atlas 2024: как изменился большой кроссовер (видео)

Не изменились и двигатели Volkswagen Touareg 2024 – все они остаются 3,0-литровыми. Бензиновая турбошестерка развивает 340 л. с., а турбодизели – 231 и 286 л. с. Также можно выбрать подзаряжаемые гибриды на 381 и 462 л. с.

Volkswagen Touareg 2024, Volkswagen Touareg, новый Volkswagen Touareg, кроссовер Volkswagen, новый фольксваген туарег Fullscreen
Салон Volkswagen Touareg не изменился
Фото: Volkswagen

Разработчики перенастроили подвеску авто – как стандартную стальную, так и опционную пневматическую. Среди опций есть активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус рассказывал про новый Volkswagen Golf 9. Он станет электромобилем и будет стоить от 22 500 евро.