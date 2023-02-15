Новый Volkswagen Touareg 2024 показали на первых официальных фото

Новый Volkswagen Touareg изменится внешне и получит улучшенные электронные системы. Кроссовер будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Опубликованы первые официальные фото Volkswagen Touareg 2024. Кроссовер пройдет фейслифтинг и будет презентован в мае, а его продажи стартуют летом или осенью. Об этом сообщается на сайте Volkswagen.

[ + – ] Кроссовер проходит тесты за полярным кругом Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Touareg показали на тестах в заполярье, причем авто обклеено камуфляжной пленкой. Тем не менее, изменения в дизайне все же можно разглядеть.

Кроссовер Volkswagen Touareg 2024 узнается по измененной решетке радиатора с диодной подсветкой и новым матричным фарам. Кроме того, обращают на себя внимание замененные фонари, задний логотип с подсветкой и более массивный передний бампер с увеличенным воздухозаборником.

[ + – ] Логотип Volkswagen получил подсветку Фото: Volkswagen

А вот салон Volkswagen Touareg показали полностью, ведь он фактически остался прежним. Изменения сводятся к новым вариантам отделки, улучшенным навигации и системе голосового управления. Кроме того, Apple CarPlay и Android Auto станут беспроводными.

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Не изменились и двигатели Volkswagen Touareg 2024 – все они остаются 3,0-литровыми. Бензиновая турбошестерка развивает 340 л. с., а турбодизели – 231 и 286 л. с. Также можно выбрать подзаряжаемые гибриды на 381 и 462 л. с.

[ + – ] Салон Volkswagen Touareg не изменился Фото: Volkswagen

Разработчики перенастроили подвеску авто – как стандартную стальную, так и опционную пневматическую. Среди опций есть активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

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