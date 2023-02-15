Новый Volkswagen Golf 9 станет дешевым электромобилем: официальные подробности модели

Электрокар Volkswagen Golf 9 будет стоить от 22 500 евро. Хэтчбек изменится внешне и станет компактнее нынешней модели, но при этом его внутреннее пространство не уменьшится.

Related video

Появилась официальная информация о Volkswagen Golf девятого поколения. Хэтчбек презентуют в 2025 году: он кардинально изменится и станет электрокаром. Об этом представители концерна Volkswagen сообщили британскому изданию Autocar.

Электромобиль Volkswagen Golf 9 станет своеобразной заменой несбывшейся модели ID.2 – серийной версии концепт-кара VW ID.Life. От разработки авангардного кроссовера отказались в пользу более консервативного хэтчбека.

Новый Volkswagen Golf 9 будет недорогим электрокаром – начальная цена составит всего 22 500 евро. Удешевить авто поможет усовершенствованная платформа MEB+ — Golf станет первой моделью на этой архитектуре. Еще одним преимуществом MEB+ станет быстрая зарядка батареи мощностью 175-200 кВт.

Важно

Презентован новый Volkswagen Atlas 2024: как изменился большой кроссовер (видео)

Дизайн Volkswagen Golf 2025 также изменится. Он станет более угловатым и будет выдержан в духе классического Golf 4. Кроме того, хэтчбек сделают компактнее — примерно 4250 мм в длину. При этом внутреннее пространство не уменьшится по сравнению с нынешним VW Golf 8.

Предсерийный концепт-кар Volkswagen Golf 9 должны презентовать уже в марте. Также в мае либо сентябре покажут прототип Golf GTI — заряженная версия останется в линейке, а ее мощность превысит 220 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen также готовит компактный электрический пикап на базе кроссовера Tiguan.