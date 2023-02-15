Новий Volkswagen Golf 9 стане дешевим електромобілем: офіційні подробиці моделі

Електрокар Volkswagen Golf 9 буде коштувати від 22 500 євро. Хетчбек зміниться зовні і стане компактнішим за нинішню модель, але при цьому його внутрішній простір не зменшиться.

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З'явилася офіційна інформація про Volkswagen Golf дев'ятого покоління. Хетчбек презентують у 2025 році: він кардинально зміниться та стане електрокаром. Про це представники концерну Volkswagen повідомили британське видання Autocar.

Електромобіль Volkswagen Golf 9 стане своєрідною заміною нездійсненої моделі ID.2 — серійної версії концепт-кара VW ID.Life. Від розробки авангардного кросовера відмовилися на користь консервативного хетчбека.

Новий Volkswagen Golf 9 буде недорогим електрокаром — початкова ціна становитиме всього 22 500 євро. Здешевити авто допоможе удосконалена платформа MEB+ — Golf стане першою моделлю на цій архітектурі. Ще однією перевагою MEB+ стане швидке заряджання батареї потужністю 175-200 кВт.

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Дизайн Volkswagen Golf 2025 також зміниться. Він стане більш незграбним і буде витриманий у стилі класичного Golf 4. Крім того, хетчбек зроблять компактніше — приблизно 4250 мм у довжину. При цьому внутрішній простір не зменшиться, порівняно з нинішнім VW Golf 8.

Передсерійний концепт-кар Volkswagen Golf 9 мають презентувати вже у березні. Також у травні чи вересні покажуть прототип Golf GTI – заряджена версія залишиться в лінійці, а її потужність перевищить 220 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen також готує компактний пікап на базі кросовера Tiguan.