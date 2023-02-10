Volkswagen може випустити електропікап на базі Tiguan: перші подробиці нової моделі

Volkswagen розпочав розробку нестандартного компактного пікапа. Нова модель матиме тримальний кузов і порідниться з кросоверами німецької марки.

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У Volkswagen Amarok може з'явитися незвичайний молодший брат. Інформацію про новий компактний пікап підтвердив керівник північноамериканського підрозділу Volkswagen Паоло Ді Сі сайту Autoblog.

За його словами, остаточне рішення про майбутнє нової моделі буде ухвалено до кінця 2023 року. Водночас деякі її подробиці відомі вже зараз.

[ + – ] Новий пікап буде "родичем" популярних кросоверів Volkswagen Фото: Volkswagen

Паоло Ді Сі зазначив, що компактний пікап Volkswagen електрифікують — він стане гібридом, що заряджається, або електромобілем, а суто бензинові або дизельні версії не плануються. Крім того, на відміну від Amarok, нова модель не буде рамною.

Найближчими "родичами" пікапа стануть кросовери Volkswagen Atlas, Taos і Tiguan. Усі ці моделі збудовані на модульній платформі MQB.

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Примітно, що у 2019 році в США було презентовано концептуальний пікап Volkswagen Tarok, який повністю відповідає цій концепції. Цей автомобіль досягає 4910 мм у довжину при колісній базі 2775 мм і має вантажопідйомність в одну тонну.

Раніше стало відомо, що концерн Volkswagen готує більший і важчий електропікап. Його випустять під новою маркою Scout.

Також Фокус повідомляв, що Volkswagen презентував недорогий міський кросовер за 23 500 доларів.