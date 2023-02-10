Volkswagen может выпустить электропикап на базе Tiguan: первые подробности новой модели
Volkswagen начал разработку нестандартного компактного пикапа. Новая модель будет иметь несущий кузов и породнится с кроссоверами немецкой марки.
У Volkswagen Amarok может появиться необычный младший брат. Информацию о новом компактном пикапе подтвердил руководитель североамериканского подразделения Volkswagen Паоло Ди Си сайту Autoblog.
По его словам, окончательное решение о будущем новой модели будет принято до конца 2023 года. В то же время некоторые ее подробности известны уже сейчас.
Паоло Ди Си отметил, что компактный пикап Volkswagen электрифицируют – она станет подзаряжаемым гибридом либо электромобилем, а чисто бензиновые или дизельные версии не планируются. Кроме того, в отличие от Amarok, новая модель не будет рамной.
Ближайшими "родственниками" пикапа станут кроссоверы Volkswagen Atlas, Taos и Tiguan. Все эти модели построены на модульной платформе MQB.Важно
Примечательно, что в 2019 году в США был презентован концептуальный пикап Volkswagen Tarok, полностью соответствующий этой концепции. Этот автомобиль достигает 4910 мм в длину при колесной базе в 2775 мм и имеет грузоподъемность в одну тонну.
Ранее стало известно, что концерн Volkswagen готовит и более крупный и тяжелый электропикап. Его выпустят под новой маркой Scout.
Также Фокус сообщал, что Volkswagen презентовал недорогой городской кроссовер за 23 500 долларов.