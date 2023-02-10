Volkswagen может выпустить электропикап на базе Tiguan: первые подробности новой модели

Volkswagen начал разработку нестандартного компактного пикапа. Новая модель будет иметь несущий кузов и породнится с кроссоверами немецкой марки.

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У Volkswagen Amarok может появиться необычный младший брат. Информацию о новом компактном пикапе подтвердил руководитель североамериканского подразделения Volkswagen Паоло Ди Си сайту Autoblog.

По его словам, окончательное решение о будущем новой модели будет принято до конца 2023 года. В то же время некоторые ее подробности известны уже сейчас.

[ + – ] Новый пикап будет "родственников" популярных кроссоверов Volkswagen Фото: Volkswagen

Паоло Ди Си отметил, что компактный пикап Volkswagen электрифицируют – она станет подзаряжаемым гибридом либо электромобилем, а чисто бензиновые или дизельные версии не планируются. Кроме того, в отличие от Amarok, новая модель не будет рамной.

Ближайшими "родственниками" пикапа станут кроссоверы Volkswagen Atlas, Taos и Tiguan. Все эти модели построены на модульной платформе MQB.

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Примечательно, что в 2019 году в США был презентован концептуальный пикап Volkswagen Tarok, полностью соответствующий этой концепции. Этот автомобиль достигает 4910 мм в длину при колесной базе в 2775 мм и имеет грузоподъемность в одну тонну.

Ранее стало известно, что концерн Volkswagen готовит и более крупный и тяжелый электропикап. Его выпустят под новой маркой Scout.

Также Фокус сообщал, что Volkswagen презентовал недорогой городской кроссовер за 23 500 долларов.