Кросовер Volkswagen Tiguan стане електромобілем: перші подробиці та фото

Електричний Volkswagen Tiguan помітили під час тестів у Німеччині. Версія на електротязі сильно відрізнятиметься від стандартного кросовера.

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Компактний кросовер Volkswagen Tiguan уперше отримає повністю електричну версію. Модель на електротязі помітили під час випробувань. Про це повідомили на сайті Motor1.

[ + – ] Новий електричний Volkswagen Tiguan приєднається до моделей лінійки ID Фото: Motor1.com

Volkswagen Tiguan отримає відразу три версії — з двигунами внутрішнього згоряння, гібридну й електричну. Вихід нового покоління моделі очікується вже в 2023 році.

[ + – ] На електричному прототипі Volkswagen Tiguan помітили фальшиві накладки у вигляді вихлопних патрубків Фото: Motor1.com

Найімовірніше, електрокросовер буде побудований на майбутній платформі MEB-Plus. Модифікації з ДВЗ та гібрид використовують оновлену архітектуру MQB.

Ми вже писали, що популярний хетчбек Volkswagen Golf також стане електромобілем. Найімовірніше, Tiguan повністю перейде на електротягу в майбутньому.

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Генеральний директор VW Олівер Блюм підтвердив, що моделі Golf і Tiguan житимуть в епоху електромобілів. Євросоюз уже проголосував за заборону продажу нових бензинових і дизельних автомобілів з 2035 року. Тому великим виробникам доводиться відмовлятися від моделей із ДВЗ.

Раніше Фокус розповів, що Audi випустили прощальну версію свого спорткара TT.