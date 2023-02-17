Audi прощаються зі своїм популярним спорткаром спеціальною версією (фото)

Ціни за прощальну версію Audi TT Final Edition починаються із 49 955 доларів. Вона відрізняється новим оздобленням та змінами в інтер'єрі.

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Audi випустили прощальну версію для спорткара TT. Версія Final Edition отримала унікальне оздоблення та буде випущена обмеженим тиражем. Про це повідомили на порталі Auto Express.

Перше покоління Audi TT було представлене ще 1998 року. Спортивне купе миттєво стало популярним завдяки своєму незвичайному дизайну та відмінному управлінню.

На жаль, третє покоління Audi TT не виправдало очікувань бренду. Модель хоч і має непогані характеристики і симпатичний дизайн, але все ж таки поступається за продажами своїм конкурентам.

[ + – ] Версія Final Edition доступна для всіх версій Audi TT та TTS Фото: Audi

Audi вирішили випустити прощальну версію TT Final Edition, яка буде доступна всім модифікаціям моделі (крім топової TT RS). Візуально її можна відрізнити за чорними акцентами, які є на дверних дзеркалах, вихлопних патрубках та спойлері. У родстера також встановлені дуга безпеки та вітрозахисний дифузор чорного кольору.

Усередині передбачений розширений шкіряний пакет, а кермо обтягнуте шкірою Alcantara з червоним рядком. Крім цього червону окантовку можна знайти на сидіннях та килимках.

[ + – ] Версія Final Edition відрізняється червоними акцентами усередині Фото: Audi

Оснащення Audi TT Final Edition включає супутникову навігацію та інформаційно-розважальну систему Audi Connect. Для TTS передбачено пакет "Комфорт і звук", що включає модернізовану аудіосистему, камеру заднього виду та допомогу при паркуванні.

Ціни на Audi TT Final Edition починаються з 49 955 доларів за модифікацію 40 TFSI. За 45 TFSI quattro доведеться заплатити від 55 456 доларів.

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Крім цього, прощальна версія доступна і для купе TTS — від 65 183 доларів. За родстер доведеться доплатити ще 2085 доларів.

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