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Авто

Війна в Україні змусила Audi змінити дизайн автомобілів

Audi Grandsphere, дизайн Audi, війна в Україні, Audi Activesphere
Фото: Audi | Концепт-кар Audi Grandsphere виконаний у новому фірмовому стилі

Нові Audi будуть елегантнішими та привабливішими. У дизайні німецьких авто стане менше агресії та більше м'яких плавних ліній.

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В Audi планують запровадити новий фірмовий дизайн. Однією з причин зміни стилю німецької марки стала російська агресія проти України. Про це заявив головний дизайнер Ауді Марк Ліхте в інтерв'ю Top Gear.

"Одна з причин цього — війна недалеко звідси, яка впливає на кожного", — наголосив Марк Ліхте.

Audi Grandsphere, дизайн Audi, війна в Україні, Audi Activesphere Fullscreen
Audi Activesphere
Фото: Audi

За його словами, майбутній стиль марки стане м'якшим, "дружелюбнішим" і менш агресивним. Його риси вже видно на концепт-карах Audi Skysphere, Grandsphere та Activesphere. Також у цій стилістиці будуть виконані нові Audi A8 і A6, які стануть електромобілями.

Марк Ліхте вважає, що перехід до електрокарів і безпілотних авто відкриє нові можливості й дасть більшу свободу в дизайні. Нові силові установки дозволять змінити компонування авто й не несуть стільки обмежень, як двигуни внутрішнього згоряння.

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Марк Ліхте зізнався, що завжди був проти надмірної агресії в дизайні. Він сподівається, що заданий тренд Audi наслідують і інші автовиробники, і зовнішній вигляд нових моделей стане елегантнішим.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi випустять електричний позашляховик, який стане конкурентом Mercedes G-Class і Land Rover Defender.