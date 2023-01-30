Audi готують електричного конкурента Mercedes G-Class та Land Rover Defender

Нова модель, найімовірніше, буде заснована на платформі для відродженого бренду Scout. Позашляховик відрізнятиметься чудовою прохідністю і розкішним інтер'єром.

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В Audi працюють над створенням нового електричного позашляховика, який складе конкуренцію електричним Land Rover Defender та Mercedes-Benz G-Class. Модель планують представити в 2027 році. Про це повідомили на сайті AutoCar.

Audi планує увійти до нових автомобільних сегментів у найближчому майбутньому. Однією з таких моделей стане загадковий позашляховик на електротязі.

Позашляховик не буде заснований на архітектурі, яку Audi розробила разом із Porsche для електромобілів. Його можуть побудувати на базі нової платформи для відродженого бренду Scout.

[ + – ] На платформі Scout можуть побудувати не лише електричні позашляховик і пікап, а й нову модель Audi Фото: Volkswagen

Audi співпрацює з канадським гігантом із виробництва комплектуючих Magna у розробці акумуляторів для електромобілів Scout. Передбачається, що Magna зможе виготовляти 50 000 автомобілів Audi на рік.

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Платформа Scout дозволить забезпечити позашляховику відмінну прохідність та високий дорожній просвіт. Деякі технології можуть запозичити від ралійного боліду Audi RS Q E-tron.

Раніше Фокус писав, що Audi вивела на випробування заряджений універсал S4 Avant нового покоління.