Audi показали яскравий електрокросовер з автопілотом та віртуальною реальністю (відео)

Новий Audi Activesphere поєднує в собі риси кросовера та спортивного купе. Електрокар оснащений 442-сильною установкою та може проїхати 600 км без підзарядки.

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Audi презентували нестандартний кросовер Activesphere. Він є четвертим у лінійці концепт-карів після Audi Skysphere, Grandsphere та Urbansphere. Деталі новинки розкрили на офіційному сайті німецької марки.

[ + – ] Заднє скло піднімається для перевезення велосипедів Фото: Audi

Новий Audi Activesphere — п'ятиметровий електричний купе-кросовер з обтічним дизайном. Він має аркоподібний дах і високу віконну лінію, а в дверях передбачені прозорі вставки.

[ + – ] У салоні відсутня панель приладів Фото: Audi

У авто 22-дюймова позашляхова гума, а нижня частина прикрита захисним пластиковим обважуванням. Заднє скло зсувається вгору, що дозволяє перевозити в багажнику гірські велосипеди.

[ + – ] Усередині встановлено чотири окремі сидіння Фото: Audi

У салоні – контрастне червоно-чорне оздоблення та чотири окремі крісла. Кермо приплюснуте, а щитка приладів немає, адже дані проєктуються на лобове скло.

[ + – ] Водій та пасажири можуть скористатися окулярами віртуальної реальності Фото: Audi

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При їзді на автопілоті кермо та передня панель складаються і ховаються. Водій та пасажири можуть надіти окуляри віртуальної реальності, які відображатимуть карту навігаційної системи та меню мультимедіа.

Повнопривідний електромобіль Audi оснащений двома двигунами загальною потужністю 442 к. с. і з крутним моментом 720 Нм. Акумуляторна батарея на 100 кВт∙год забезпечує запас ходу 600 км, а зарядити її на 80% у швидкому режимі можна за 24 хвилини. Пневмопідвіска дозволяє регулювати кліренс у межах 168-248 мм.

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