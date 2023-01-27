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Авто

Audi показали яскравий електрокросовер з автопілотом та віртуальною реальністю (відео)

Новий Audi Activesphere, Audi Activesphere, електромобіль Audi, кросовер Audi
Фото: Audi | Audi Activesphere поєднує в собі риси кросовера та купе

Новий Audi Activesphere поєднує в собі риси кросовера та спортивного купе. Електрокар оснащений 442-сильною установкою та може проїхати 600 км без підзарядки.

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Audi презентували нестандартний кросовер Activesphere. Він є четвертим у лінійці концепт-карів після Audi Skysphere, Grandsphere та Urbansphere. Деталі новинки розкрили на офіційному сайті німецької марки.

Новий Audi Activesphere, Audi Activesphere, електромобіль Audi, кросовер Audi Fullscreen
Заднє скло піднімається для перевезення велосипедів
Фото: Audi

Новий Audi Activesphere — п'ятиметровий електричний купе-кросовер з обтічним дизайном. Він має аркоподібний дах і високу віконну лінію, а в дверях передбачені прозорі вставки.

Новий Audi Activesphere, Audi Activesphere, електромобіль Audi, кросовер Audi Fullscreen
У салоні відсутня панель приладів
Фото: Audi

У авто 22-дюймова позашляхова гума, а нижня частина прикрита захисним пластиковим обважуванням. Заднє скло зсувається вгору, що дозволяє перевозити в багажнику гірські велосипеди.

Новий Audi Activesphere, Audi Activesphere, електромобіль Audi, кросовер Audi Fullscreen
Усередині встановлено чотири окремі сидіння
Фото: Audi

У салоні – контрастне червоно-чорне оздоблення та чотири окремі крісла. Кермо приплюснуте, а щитка приладів немає, адже дані проєктуються на лобове скло.

Новий Audi Activesphere, Audi Activesphere, електромобіль Audi, кросовер Audi Fullscreen
Водій та пасажири можуть скористатися окулярами віртуальної реальності
Фото: Audi
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При їзді на автопілоті кермо та передня панель складаються і ховаються. Водій та пасажири можуть надіти окуляри віртуальної реальності, які відображатимуть карту навігаційної системи та меню мультимедіа.

Повнопривідний електромобіль Audi оснащений двома двигунами загальною потужністю 442 к. с. і з крутним моментом 720 Нм. Акумуляторна батарея на 100 кВт∙год забезпечує запас ходу 600 км, а зарядити її на 80% у швидкому режимі можна за 24 хвилини. Пневмопідвіска дозволяє регулювати кліренс у межах 168-248 мм.

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