Друге життя класики: Renault починають переобладнання старих моделей на електромобілі
Класичні Renault оснащуватимуть 65-сильним електромотором і літій-залізо-фосфатною батареєю. Вартість такого тюнінгу становитиме 11 900 євро.
У Renault знайшли оригінальний спосіб продовжити життя старих моделей. Їх можна буде переробити на екологічно чисті електромобілі. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.
Програму електрифікації запускають уже з 1 лютого. Розробити вінтажні електромобілі Renault допомогла компанія R-FIT, яка створила для них компактну силову установку.
Спочатку на електрокари почнуть переробляти класичні Renault 4 60-80-х років випуску. З вересня програма пошириться на Renault 5, а потім з'являться електромобілі Renault Twingo.
Вартість силової установки R-FIT складає 11 900 євро. Вона включає 65-сильний електромотор і літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 10,7 кВт∙год.
Цікаво, що електрокари Renault зберігають механічну коробку передач. У салоні встановлюють датчик заряду батареї.
Вінтажні електромобілі Renault мають запас ходу 80 км. Зарядити їх від домашньої електромережі можна за 3,5 години.Важливо
У Renault вважають, що електрифікація дозволить власникам старих авто продовжити їхню експлуатацію в умовах сучасних суворих еконорм і не забруднювати навколишнє середовище. До того ж нова силова установка надійніша, і можна забути про ремонт авто.
До речі, незабаром очікуються нові Renault 4 та 5. Відомі моделі відродять у форматі електромобілів.
Також Фокус повідомляв, що новий Renault Espace стане сімейним кросовером. Його презентують навесні.