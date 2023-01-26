Друге життя класики: Renault починають переобладнання старих моделей на електромобілі

Класичні Renault оснащуватимуть 65-сильним електромотором і літій-залізо-фосфатною батареєю. Вартість такого тюнінгу становитиме 11 900 євро.

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У Renault знайшли оригінальний спосіб продовжити життя старих моделей. Їх можна буде переробити на екологічно чисті електромобілі. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

Програму електрифікації запускають уже з 1 лютого. Розробити вінтажні електромобілі Renault допомогла компанія R-FIT, яка створила для них компактну силову установку.

[ + – ] Із вересня на електрокари перероблятимуть і Renault 5 Фото: Renault

Спочатку на електрокари почнуть переробляти класичні Renault 4 60-80-х років випуску. З вересня програма пошириться на Renault 5, а потім з'являться електромобілі Renault Twingo.

Вартість силової установки R-FIT складає 11 900 євро. Вона включає 65-сильний електромотор і літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 10,7 кВт∙год.

[ + – ] Мініатюрний Renault Twingo також стане електрокаром Фото: Renault

Цікаво, що електрокари Renault зберігають механічну коробку передач. У салоні встановлюють датчик заряду батареї.

Вінтажні електромобілі Renault мають запас ходу 80 км. Зарядити їх від домашньої електромережі можна за 3,5 години.

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У Renault вважають, що електрифікація дозволить власникам старих авто продовжити їхню експлуатацію в умовах сучасних суворих еконорм і не забруднювати навколишнє середовище. До того ж нова силова установка надійніша, і можна забути про ремонт авто.

До речі, незабаром очікуються нові Renault 4 та 5. Відомі моделі відродять у форматі електромобілів.

Також Фокус повідомляв, що новий Renault Espace стане сімейним кросовером. Його презентують навесні.