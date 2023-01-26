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Вторая жизнь классики: Renault начинают переоборудование старых моделей в электромобили

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Фото: Renault | Первым электрифицируют классический Renault 4

Классические Renault будут оснащать 65-сильным электромотором и литий-железо-фосфатной батареей. Стоимость такого тюнинга составит 11 900 евро.

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В Renault нашли оригинальный способ продлить жизнь старым моделям. Их можно будет переделать в экологически чистые электромобили. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

Программу электрификации запускают уже с 1 февраля. Разработать винтажные электромобили Renault помогла компания R-FIT, создавшая компактную силовую установку для них.

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С сентября в электрокары будут переделывать и Renault 5
Фото: Renault

Поначалу в электрокары начнут переделывать классические Renault 4 60-80-х годов выпуска. С сентября программа распространится на Renault 5, а затем появятся электромобили Renault Twingo.

Стоимость силовой установки R-FIT составляет 11 900 евро. Она включает 65-сильный электромотор и литий-железо-фосфатную батарею емкостью 10,7 кВт∙ч.

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Миниатюрный Renault Twingo также станет электрокаром
Фото: Renault

Примечательно, что электрокары Renault сохраняют механическую коробку передач. В салоне устанавливают датчик заряда батареи.

Винтажные электромобили Renault обладают запасом хода 80 км. Зарядить их от домашней электросети можно за 3,5 часа.

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В Renault считают, что электрификация позволит владельцам старых авто продолжить их эксплуатацию в условиях современных строгих эко-норм и не загрязнять окружающую среду. К тому же, новая силовая установка надежнее и можно забыть о ремонте авто.

К слову, вскоре ожидаются новые Renault 4 и 5. Знаменитые модели возродят в формате электромобилей.

Также Фокус сообщал, что новый Renault Espace станет семейным кроссовером. Его презентуют весной.