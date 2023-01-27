Audi показали яркий электрокроссовер с автопилотом и виртуальной реальностью (видео)

Новый Audi Activesphere сочетает в себе черты кроссовера и спортивного купе. Электрокар оснащен 442-сильной установкой и может проехать 600 км без подзарядки.

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Audi презентовали нестандартный кроссовер Activesphere. Он является четвертым в линейке концепт-каров после Audi Skysphere, Grandsphere и Urbansphere. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

[ + – ] Заднее стекло приподнимается для перевозки велосипедов Фото: Audi

Новый Audi Activesphere – пятиметровый электрический купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него аркообразная крыша и высокая оконная линия, а в дверях предусмотрены прозрачные вставки.

[ + – ] В салоне отсутствует панель приборов Фото: Audi

У авто 22-дюймовая внедорожная резин, а нижняя часть прикрыта защитным пластиковым обвесом. Заднее стекло сдвигается вверх, что позволяет перевозить в багажнике горные велосипеды.

[ + – ] Внутри установлены четыре отдельных сиденья Фото: Audi

В салоне – контрастная красно-черная отделка и четыре отдельных кресла. Руль приплюснут, а щитка приборов нет, ведь данные проецируются на лобовое стекло.

[ + – ] Водитель и пассажиры могут воспользоваться очками виртуальной реальности Фото: Audi

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При езде на автопилоте руль и передняя панель складываются и прячутся. Водитель и пассажиры могут надеть очки виртуальной реальности, которые будут отображать карту навигационной системы и меню мультимедиа.

Полноприводной электромобиль Audi оснащен двумя моторами общей мощностью 442 л. с. и с крутящим моментом в 720 Нм. Аккумуляторная батарея на 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 600 км, а зарядить ее на 80% в быстром режиме можно за 24 минуты. Пневмоподвеска позволяет регулировать клиренс в пределах 168-248 мм.

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