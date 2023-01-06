Зовнішність та інтер'єр нового універсала Audi S4 Avant розкрили перед прем'єрою (фото)

Дизайн нового Audi S4 Avant дуже зміниться в порівнянні з теперішнім поколінням моделі. В інтер'єрі новинки встановлять два великі дисплеї і позбавляться більшості фізичних кнопок.

Related video

Audi вивела на тести новий заряджений універсал S4 Avant. Наступне покоління моделі стане останнім із ДВС, після чого авто переведуть на електротягу. Деталі розкрили на сайті Motor1.

З 2026 року все нові автомобілі Audi будуть лише електромобілями. Тому нові моделі з ДВС стануть останніми у своєму роді.

Під час випробувань сфотографували заряджений Audi S4 Avant. Шпигунам навіть вдалося зобразити інтер'єр новинки.

У Audi S4 Avant ззаду помітні два вихлопні патрубки. Крім цього, універсал отримає спортивний обвіс та легкосплавні колісні диски.

[ + – ] Позаду Audi S4 Avant встановлена спортивна вихлопна система Фото: Motor1.com

Цікаво те, що Audi вирішила не слідувати тенденціям дизайн конкурентів, тому решітка радіатора стане меншою, ніж у S4 Avant поточного покоління. Передня оптика стане просунутішою.

Інтер'єр новинки сильно зміниться. У салоні з'являться два великі дисплеї, а кількість фізичних кнопок звели до мінімуму. Важіль перемикання передач замінили на невелику панель.

[ + – ] Інтер'єр Audi S4 Avant зміниться до невпізнання Фото: Motor1.com

Невідомо яким двигуном оснащений прототип. Теперішнє покоління Audi S4 Avant пропонує дві силові установки на вибір — 3,0-літровий бензиновий або дизельний V6.

Раніше Фокус писав, що до об'єктивів фотографів потрапив інтер'єр нового Mercedes-Benz GLC Coupe.