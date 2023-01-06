Внешность и интерьер нового универсала Audi S4 Avant раскрыли перед премьерой (фото)

Дизайн нового Audi S4 Avant сильно изменится в сравнении с текущим поколением модели. В интерьере новинки установят два больших дисплея и избавятся от большинства физических кнопок.

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Audi вывела на тесты новый заряженный универсал S4 Avant. Следующее поколение модели станет последним с ДВС, после чего авто переведут на электротягу. Детали раскрыли на сайте Motor1.

С 2026 года все новые автомобили Audi будут только электромобилями. Поэтому новые модели с ДВС станут последними в своем роде.

Во время испытаний сфотографировали заряженный Audi S4 Avant. Шпионам даже удалось запечатлеть интерьер новинки.

У Audi S4 Avant сзади заметны два выхлопных патрубка. Помимо этого универсал получит спортивный обвес и легкосплавные колесные диски.

[ + – ] Сзади Audi S4 Avant установлена спортивная выхлопная система Фото: Motor1.com

Любопытно то, что Audi решила не следовать тенденциям дизайн конкурентов, поэтому решетка радиатора станет меньше, чем у S4 Avant текущего поколения. Передняя оптика станет более продвинутой.

Интерьер новинки сильно преобразится. В салоне появятся два больших дисплея, а количество физических кнопок свели до минимума. Рычаг переключения передач заменили на небольшую панель.

[ + – ] Интерьер Audi S4 Avant изменится до неузнаваемости Фото: Motor1.com

Неизвестно, каким двигателем оснащен прототип. Текущее поколение Audi S4 Avant предлагает две силовые установки на выбор — 3,0-литровый бензиновый или дизельный V6.

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