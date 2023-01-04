Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz GLC Coupe рассекретили до премьеры (фото)

Mercedes-Benz GLC Coupe 2023 заметили во время испытаний с неприкрытым интерьером. В салоне появятся новая приборная панель и большой экран мультимедиа.

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Mercedes-Benz вывела на тесты новый кроссовер GLC Coupe. В объективы фотографов попал интерьер новинки, который будет существенно отличаться от модели нынешнего поколения. Снимки опубликовали на сайте Motor1.

Mercedes-Benz GLC Coupe 2023 заметили на стоянке на острове Зюльт в северной Германии. Большая часть экстерьера прикрыта камуфляжем.

Новое поколение купеобразного кроссовера во многом схоже с собратом Mercedes GLC 2023. Главное отличие — более стремительный силуэт, который несколько изменится по сравнению с предшественником.

Сзади ожидаются новые узкие фонари треугольной формы. Помимо этого на крышке багажника появится увеличенный спойлер.

[ + – ] Задняя часть Mercedes-Benz GLC Coupe будет выглядеть более спортивно Фото: Motor1.com

Новое поколение купеобразного кроссовера получит новые бампера, переднюю и заднюю оптику и решетку радиатора. Также слегка изменится силуэт модели.

Сзади ожидаются новые узкие фонари треугольной формы. Помимо этого на крышке багажника появится увеличенный спойлер.

Интерьер кроссовера будет похож на модель C-Class. На приборной панели расположен большой центральный дисплей, над которым находятся три круглых вентиляционных отверстия. За рулевым колесом установлен небольшой экран, который будет выполнять роль панели приборов.

[ + – ] Интерьер выполнен в стиле новых моделей Mercedes-Benz Фото: Motor1.com

Новый Mercedes-Benz GLC Coupe сохранит моторную гамму и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Все модификации могут дополнить мягким 48-вольтовым гибридом.

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Презентация нового поколения Mercedes-Benz GLC Coupe должна состояться в начале 2023 года. Первые поставки клиентам начнутся во втором квартале этого года.

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